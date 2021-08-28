В воскресенье, 29 августа, состоится встреча 6 тура украинской Премьер-лиги, в которой «Рух» принимает «Львов». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30.

Во львовском дерби борьба ожидается нешуточная! Команды разделяют всего две строчки в подвале турнирной таблице и два очка. Поэтому «Рух» в случае победы может оторваться от «Львова» на 5 баллов, а вот поражение означает, что уже «горожане» обойдут конкурента. Так что болельщиков ожидает напряженный поединок!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Львов».

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