«Рух» — «Львов»

В воскресенье, 29 августа, на «Арене Львов» ожидается напряженное противостояние двух представителей Львова в УПЛ. «Рух» и «Львов» в прошлом туре потерпели поражения и находятся в турнирной таблице на расстоянии двух очков друг от друга, что также добавляет интриги львовскому дерби.

Рух

Руховцы, в отличие от «Львова», после пяти туров провели только одну домашнюю игру, одолев «Верес». Эта победа остается пока единственной в активе «желто-черных» в чемпионате. После выездного поражения от «Днепра-1» тренерский штаб «Руха» сосредоточил внимание на детальном анализе поединка и провел для подопечных теоретическое занятие. Главный тренер Леонид Кучук отметил, что легкой игры с «горожанами» точно не будет. Нужно настраиваться на тяжелый матч, ведь ПФК «Львов» - добротная команда, которая будет навязывать свою игру и много борьбы. Вот мнение ветерана «Руха» Валерия Федорчука, который в свое время выступал за «старый» ФК «Львов»: «Команда понимает важность дерби, ведь играют две львовские команды. Думаю, каждый футболист серьезно настроится на это противостояние. Чувствуется определенное напряжение. По тренировкам видно, что ребята очень сконцентрированы. Все ждем этот матч».

К воскресной игре «Рух» подошел с домашней клубной рекордной победной серией, которая продолжается в УПЛ 4 игры. Белорус Леонид Кучук у руля различных клубов может одержать 30-ю победу своих подопечных в чемпионатах Украины

Львов

«Горожане» на этом отрезке чемпионата на «Арене Львов» в статусе хозяев поля провели уже четыре домашние поединка и набрали лишь два очка. После домашнего поражения от «Ингульца» ушел в отставку главный тренер Анатолий Бессмертный. Тренировочным процессом к игре с «Рухом» руководил воспитанник львовского футбола 49-летний Тарас Чопик, который был одним из помощников Бессмертного в тренерском штабе «горожан». Напомним, что в свое время Чопик в УПЛ защищал ворота «Александрии» в 42 матчах (60 голов пропустил). В Первой лиге в составе «Волыни», «Александрии», винницкой «Нивы» и черкасского «Днепра» провел 171 игру (148 мячей пропустил).

«Львов» в игре с «Рухом» настроен прервать свои две невеселые серии. «Горожане» не побеждают в УПЛ 7 игр подряд: три ничьи и четыре поражения, а пропускают голы в течение 9-ти матчей - 15 мячей. Изюминку матчу добавляет и тот факт, что нынешние игроки «Львова» Максим Грысьо, Иван Брикнер, Андрей Бусько, Эрнест Антви и Александр Ильющенков в свое время выступали за «Рух».

История встреч

Соперники проведут свой третий матч в УПЛ, а предыдущие два поединка завершались вничью. Прошлый раз в роли хозяев «Рух» принимал «Львов» 3 октября 2020 года и зрители голов так и не дождались - 0:0.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Виталий Романов (Днепр), который провел уже 110 (!) игр в УПЛ. «Рух» отыграл уже два матча с участием Романова и вничью еще не играл: победа и поражение. А «Львов» при Романове вообще еще не побеждал в 6-ти матчах чемпионатов: 2 ничьи и 4 поражения.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Билый, Мысык, Гагун, Дидык, Федорчук, Мартынюк, Кухарук, Климчук, Бойчук, Борячук.

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Зозуля, Якимец, Политыло, Довгий, Алваро, Грысьо, Антви, Ренан Оливейра.

Прогноз на противостояние

Напряжение матча ожидается высокое. Оба соперника соскучились за победами. Смена главного тренера всегда отображается на психологическом состоянии игроков команды. Вполне возможно, что судьбу матча решит один результативный удар.

29 августа, воскресенье