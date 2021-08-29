Сегодня «Рух» в шестом туре УПЛ в львовском дерби минимально обыграл «Львов» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|Игрок команды Рух Львов получает красную карточку.
|66'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ренан (Львов).
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Источник — Sport.ua
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