6-й тур
Рух Львов
1 : 0
Львов
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рух – Львов – 1:0. Видео гола и обзор матча

В львовском дерби все решил автогол

  • 29.08.2021 22:08
  • 773 просмотра
  • 1 комментарий
Рух – Львов – 1:0. Видео гола и обзор матча
© УПЛ

Сегодня «Рух» в шестом туре УПЛ в львовском дерби минимально обыграл «Львов» - 1:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
90' Игрок команды Рух Львов получает красную карточку.
66' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ренан (Львов).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 29.08.2021 22:20
    0
    М"яч забив Ренан, а не Білий!
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