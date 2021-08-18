Петраков подставил плечо УАФ, но почему его назначение выглядит странным

Неожиданный уход Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины, который случился в начале нынешнего месяца, безусловно спутал карты руководству Украинской ассоциации футбола. Очевидно, там понимали, что Шевченко в какой-то момент может уйти, но были уверены, что на этот случай у них есть подходящий кандидат на замену, имя которого особо никто и не старался скрывать – Сергей Ребров. Назначение этого специалиста казалось наиболее логичным с точки зрения преемственности футбольного стиля для главной команды страны, однако случилось вовсе не так, как хотели боссы УАФ.

Не ожидая такого фортеля от Шевченко, Ребров, который по итогам минувшего сезона закончил свое сотрудничество с венгерским «Ференцварошем», принял приглашение эмиратского клуба «Аль-Айн», с которым связал себя контрактными обязательствами весьма непростого, как показало время, характера. Когда сборная Украины, поработать с которой Ребров действительно мечтает, оказалась без главного тренера, Сергею Станиславовичу так и не удалось договориться с боссами «Аль-Айна» о полюбовном расторжении контракта. Те попросту не пожелали отпускать тренера, которого назначили всего-то два месяца назад. Вопрос дальнейшей мотивации Реброва для работы в чемпионате ОАЭ оставим для другого разговора, но в «Аль-Айне» поступили именно так, как поступили.

Украинская ассоциация футбола несколько раз переносила срок оглашения персоны нового главного тренера национальной сборной, однако тянуть слишком долго функционеры попросту не могли, ведь уже в начале сентября «сине-желтым» предстоит возобновить матчи отборочного цикла на ЧМ-2022 и сыграть против Казахстана и Франции. Поэтому накануне состоялось финальное заседание Исполнительного комитета УАФ, решением которого на пост главного тренера сборной Украины с приставкой «исполняющий обязанности» назначен 64-летний Александр Петраков, ранее работавший наставником сборной Украины U-17.

Назначением Петракова боссы УАФ сняли с себя ответственность за кадровые вопросы в команде, так как формированием состава уже начал заниматься сам Петраков, который успел довызвать Даниила Сикана и Тараса Качарабу. Однако важно понимать, что Андрей Павелко и его соратники, очевидно, рассчитывают в скором времени все-таки успешного разрешения ситуации по уходу Реброва из «Аль-Айна». Именно поэтому Петраков получил фактическую работу временщика, где ответственность и риски однозначно превышают потенциальную выгоду для опытного специалиста.

В реальности все выглядит так, что Александр Петраков любезно подставил свое твердое мужское плечо функционерам из УАФ, которые находились едва ли не в патовой ситуации из-за вопроса с новым тренером для сборной. После того, как ассоциация не смогла договориться с Маркевичем, сделав выбор в пользу Реброва, а затем «Аль-Айн» проявил свою принципиальность в вопросе расторжения контракта с Сергеем Станиславовичем, реальных кандидатов на то, чтобы принять сборную и хоть как-то сохранить для УАФ реноме успешной организации, кроме Петракова, не оставалось.

Потенциально выйти из ситуации можно было бы путем приглашения иностранного специалиста, что стало бы дебютным опытом для сборной, а потому априори не привело бы к аргументированной волне неодобрения со стороны футбольной общественности. Но в УАФ, почти так же быстро, как и с Маркевичем, отсекли подобную инициативу, дав понять, что желают видеть коучем главной команды страны исключительно украинца. Более того, еще 6 августа Андрей Павелко решительно заявлял, что уход Шевченко не стал для него сюрпризом, а являлся «плановым решением», а еще обещал уже 9 августа представить нового главного тренера. Вновь-таки, слишком многое было завязано вокруг кандидатуры Реброва…

Оказавшись лишенной возможности назначить Реброва, УАФ доверила пост Александру Петракову, и это решение стратегически оказалось однозначно выгодным для организации. Дело в том, что после победы с юношеской сборной Украины на чемпионате мира U-20 в 2019 году в Польше, Петраков приобрел огромное уважение и расположение к себе в футбольном сообществе. Многие специалисты и фанаты после того триумфа считали Александра Васильевича достойным кандидатом на то, чтобы сменить Руслана Ротаня на посту главного тренера молодежной сборной страны, однако этого так и не произошло.

И вот здесь мы подходим к главному парадоксу ситуации. Летом 2019 года, как заявлял сам Петраков, руководство УАФ не доверило этому наставнику «молодежку», оставив во главе команды Ротаня, результаты при котором оказались, мягко говоря, неубедительными, а уже через два года боссы отечественного футбола единогласно, как подчеркнул Павелко, утвердили кандидатуру Александра Васильевича на должность главного тренера первой команды.

Что изменилось за эти два года? Собственно говоря, ничего. Петраков не выиграл никаких новых громких титулов, и о нем, наоборот, стали говорить и вспоминать в СМИ привычно мало. Он отошел на второй или даже третий план, продолжая свою планомерную и трудную работу, но все еще оставаясь заслуженным героем, который сделал футбольную Украину счастливой в 2019-м. И именно к герою предпочли обратиться в УАФ сейчас, когда организация рисковала собственным имиджем так сильно, как никогда до этого. Ведь историю с отсутствием толкового кандидата на пост главного тренера страны уже нельзя назвать фейком, или сослаться на другие факторы – это прямая обязанность соответствующих служб и должностных лиц ассоциации, с которой те справились отнюдь не лучшим образом.



УАФ. Александр Петраков

Зачем Петракову в такой ситуации идти навстречу руководству УАФ, при том, что еще в конце 2019 года тренер однозначно выразил обиду на своих боссов за отсутствие, как это принято сейчас говорить, политической воли в вопросе признания его Тренером года? Кажется, что Александр Васильевич просто решил воспользоваться шансом, которого у него никогда ранее не было, и которого он никогда после бы и не дождался. В свои 64 года Петраков засиделся по работе с юношами, и это тот «потолок», пробивать который ему, как амбициозному наставнику, очень бы хотелось.

Наверное, поэтому Петракова не испугала даже приставка «исполняющий обязанности». Александр Васильевич четко понимает, что ставит на кон весь свой авторитет, и приходит в команду в непростой ситуации, когда старт отбора на ЧМ-2022 был если и не завален, то пройден достаточно неудачно. С другой стороны, как доказал ЧМ-2019 U-20 в Польше, для Петракова нет вызовов, с которыми бы он не справился. В какой-то степени ему даже нравится идти против системы, и заставлять последнюю под нажимом общественного мнения прогибаться под него. Именно так было с наградой «Лучший тренер молодежных команд» в 2019-м, которую буквально «на коленке» придумали специально под Петракова. Где-то так Александр Васильевич, вероятно, рассчитывает сработать и сейчас.

Вы только подумайте, в каком положении окажутся боссы УАФ, долго договаривавшиеся с Ребровым и держащие в голове приход этого специалиста в краткосрочной перспективе, в ситуации, если Петраков сумеет вывести сборную Украины в финальную часть ЧМ-2022. Менять тренера, который заслужил эту путевку? Это будет репутационное фиаско для УАФ, на которое в организации вряд ли пойдут. Поэтому сейчас ситуация всецело в руках Петракова, который, очевидно, хорошо понимает на что идет. Подставив сейчас плечо УАФ, Александр Васильевич своими потенциальными успехами с главной командой может выставить еще и подножку для руководства организации в будущем, если то в какой-то момент решит убрать наставника в пользу более удобного кандидата.

Но как все сложится в дальнейшем – покажет только время, а сейчас остается пожелать Петракову удачи и успешных тренерских решений, а УАФ – терпения и стремления всецело помочь специалисту, для которого возможность поработать с главной сборной страны является едва ли не ключевым признанием всех прежних тренерских заслуг.