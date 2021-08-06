Андрей ПАВЕЛКО: «Уход Шевченко - не сюрприз. Плановое решение»

Президент УАФ Андрей Павелко еще раз подтвердил, что уход Андрея Шевченко с поста тренера сборной Украины не стал неожиданным.

«Мы постоянно общались с Шевченко, так что его решение - не сюрприз. Мы до Евро слышали, что тренерский штаб Шевченко планирует работать в клубном футболе. Плановое решение. Надеюсь, для них это будет правильное решение».

«Сократили зарплату Шевченко? Вообще не было вопросов по контракту. Это бред. Это даже не обсуждалось», - сказал Павелко.

Новый тренер будет назван 9 августа. Ожидается, что им станет Мирон Маркевич.