Андрей ПАВЕЛКО: «Уход Шевченко - не сюрприз. Плановое решение»

Президент УАФ уверяет, что уход тренера не стал удивлением

  • 06.08.2021 18:11
  • 635 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ПАВЕЛКО: «Уход Шевченко - не сюрприз. Плановое решение»
© uaf.ua

Президент УАФ Андрей Павелко еще раз подтвердил, что уход Андрея Шевченко с поста тренера сборной Украины не стал неожиданным.

«Мы постоянно общались с Шевченко, так что его решение - не сюрприз. Мы до Евро слышали, что тренерский штаб Шевченко планирует работать в клубном футболе. Плановое решение. Надеюсь, для них это будет правильное решение».

«Сократили зарплату Шевченко? Вообще не было вопросов по контракту. Это бред. Это даже не обсуждалось», - сказал Павелко.

Новый тренер будет назван 9 августа. Ожидается, что им станет Мирон Маркевич.

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Источник — ПроФутбол

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Стеб-о
    online
      Юрий Стеб-о, 06.08.2021 18:28
    0
    Какой же брехун этот павелко!!! Далеко видать пойдет...
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    samird
      samird, 06.08.2021 18:18
    +2
    Какой молодец - врёт и не краснеет! Все задатки будущего президента.
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    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 06.08.2021 18:16
    +2
    если это решение плановое,
    значит Реброва тренером сборной не будет...
    его УАФ НЕ РАССМАТРИВАЕТ
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