Серебро Стариковой, Динамо победило Зарю, Аль-Айн не отпускает Реброва

Главные новости за 8 августа на Sport.ua

  • 09.08.2021 02:30
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Серебро Стариковой, Динамо победило Зарю, Аль-Айн не отпускает Реброва
© Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Старикова

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 8 августа.

1. Серебро в заключительный день. Елена Старикова завоевала медаль. Украинка не сумела победить в финале женского спринта на велотреке.

2. Динамо в матче с двумя нереализованными пенальти обыграло Зарю. Киевляне одержали вторую победу в новом чемпионате.

3. Серебро Стариковой и командная победа США. Как прошел последний день ОИ. Sport.ua вспоминает все знаковые события заключительного дня 32-й Олимпиады в Токио.

4. Аль-Айн не намерен отпускать Реброва. В контракте тренера нет отступных. Похоже, ситуация будет оставаться напряженной практически до последнего.

5. А с КуПСом так нельзя было? Ворскла уверенно разгромила Львов. Руслан Степанюк забил четвертый гол в чемпионате и возглавил снайперскую гонку.

6. Полный медальный зачет ОИ. Украина в итоге на 44-й позиции с 19-ю наградами. В топ-3 команда США опередила азиатские страны – Китай и Японию.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта отдала Виктора Коваленко в аренду. Украинский хавбек перебрался в «Специю».

8. ВИДЕО. Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции. Лионель попрощался с каталонским клубом.

9. ФОТО. Наша гордость. Все украинские медалисты Олимпийских игр в Токио. Украинцы завоевали 19 медалей и вошли в топ-20 по количеству наград.

10. 19 медалей. Украина завоевала столько же наград, как в Лондоне-2012. Но слишком мало золотых.

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Источник — Sport.ua

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