А с КуПСом так нельзя было? Ворскла уверенно разгромила Львов

История противостояния полтавской «Ворсклы» и футбольного клуба «Львов» насчитывает более 10 официальных матчей. Как ни странно, ни в одном из них было разгромной победы одной из команд – практически все поединки проходили в упорной борьбе, что доказывают и 4 ничьи.
Но в этот раз игроки в футболках «Ворсклы» были крайне мотивированы. После фиаско в противостоянии с финским КуПСом Лиге конференций, команда Юрия Максимова сконцентрировалась на чемпионате, где, очевидно, снова намерена бороться как минимум за путевку в еврокубки, а как максимум – за один из комплектов медалей.
Поэтому подопечные Анатолия Бессмертного с первых минут буквально попали под каток. Уже на 2 минуте Ибрагим Кане открыл счет в матче, в одно касание вколотив мяч в девятку после навеса от Игоря Пердуты с правого фланга. Ошеломительное начало, но дальше события на поле развивались еще зрелищнее.
Еще до перерыва «Ворскла» довела счет до разгромного, и главными героями были Оливье Тилль и Руслан Степанюк. Сначала украинский форвард ассистировал люксембургскому хавбеку, а в концовке первого тайма они поменялись ролями – Руслан забил после передачи от Оливье.
Таким образом на экваторе поединка вопрос об исходе встречи был снят, игроки «Львова», очевидно, боролись уже не за очки, а за престиж клуба, ведь неделю назад они тоже потерпели разгромное поражение. Правда тогда соперником был донецкий «Шахтер», да и все голы были забиты после 73 минуты.
Но «Ворскла» не собиралась сбавлять обороты. На 69 минуте дуэт Тилль-Степанюк снова заставил Ореста Костыка вынимать мяч из сетки своих ворот. В этот раз Руслан оформил дубль и возглавил снайперскую гонку УПЛ, записав на свой счет четвертый гол в сезоне.
Но «Львов» все-таки смог забить гол престижа: в концовке поединка Ризнык не сумел спасти полтавчан после точного удара Довгого с линии штрафной.
4:1 – первый разгром в истории противостояния «Ворсклы» и «Львова». Полтавчане набрали 7 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата УПЛ, опережая «Днепр-1» за счет лучшей разницы мячей. У «Львова» после трех туров лишь одно очко и 14-я строчка.
Украинская Премьер-лига. 3 тур.
«Ворскла» – «Львов» - 4:1.
Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгый, 86.
Пешич, 65 - Романчук, 40, Чирьяк, 56, Грисьо, 60, Махмутович, 68.
«Ворскла»: Ризник, Пердута, Якубу, Скляр, Тилль (Кравчук, 78), Степанюк (Вакула, 73), Тамм, Чеснаков, Пуцлин (Яворский, 78), Челядин (Пешич, 59), Кане.
«Львов»: Костык, Романчук, Махмутович, Якимец, Ныч (Ренан, 58), Брикнер (Довгый, 63), Бусько, Эрнест, Чирьяк (Политыло, 58), Альваро (Хамелюк, 74), Шина (Грисьо, 58).
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).
Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского
Денис Шаховец, Sport.ua
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На місці Павелка енд К*, то потрібно такого ПРОЧУХАНУ давати таким от експериментаторам з темами - "авосьПрайдь0т*, щоб у подібних безСкамєйок відпало бажання взагалі фінішувати навколо Місць для Кубків Європи.
На місці Павелка енд К*, то потрібно такого ПРОЧУХАНУ давати таким от експериментаторам з темами - "авосьПрайдь0т*, щоб у подібних безСкамєйок відпало бажання взагалі фінішувати навколо Місць для Кубків Європи.
Це дно! Ганьба!
Це дно! Ганьба!
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