3-й тур
Ворскла
4 : 1
Львов
08.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

А с КуПСом так нельзя было? Ворскла уверенно разгромила Львов

Руслан Степанюк забил четвертый гол в чемпионате и возглавил снайперскую гонку

  • 08.08.2021 21:24
  • 2194 просмотра
  • 30 комментариев
А с КуПСом так нельзя было? Ворскла уверенно разгромила Львов
© ФК Ворскла

История противостояния полтавской «Ворсклы» и футбольного клуба «Львов» насчитывает более 10 официальных матчей. Как ни странно, ни в одном из них было разгромной победы одной из команд – практически все поединки проходили в упорной борьбе, что доказывают и 4 ничьи.

Но в этот раз игроки в футболках «Ворсклы» были крайне мотивированы. После фиаско в противостоянии с финским КуПСом Лиге конференций, команда Юрия Максимова сконцентрировалась на чемпионате, где, очевидно, снова намерена бороться как минимум за путевку в еврокубки, а как максимум – за один из комплектов медалей.

Поэтому подопечные Анатолия Бессмертного с первых минут буквально попали под каток. Уже на 2 минуте Ибрагим Кане открыл счет в матче, в одно касание вколотив мяч в девятку после навеса от Игоря Пердуты с правого фланга. Ошеломительное начало, но дальше события на поле развивались еще зрелищнее.

Еще до перерыва «Ворскла» довела счет до разгромного, и главными героями были Оливье Тилль и Руслан Степанюк. Сначала украинский форвард ассистировал люксембургскому хавбеку, а в концовке первого тайма они поменялись ролями – Руслан забил после передачи от Оливье.

Таким образом на экваторе поединка вопрос об исходе встречи был снят, игроки «Львова», очевидно, боролись уже не за очки, а за престиж клуба, ведь неделю назад они тоже потерпели разгромное поражение. Правда тогда соперником был донецкий «Шахтер», да и все голы были забиты после 73 минуты.

Но «Ворскла» не собиралась сбавлять обороты. На 69 минуте дуэт Тилль-Степанюк снова заставил Ореста Костыка вынимать мяч из сетки своих ворот. В этот раз Руслан оформил дубль и возглавил снайперскую гонку УПЛ, записав на свой счет четвертый гол в сезоне.

Но «Львов» все-таки смог забить гол престижа: в концовке поединка Ризнык не сумел спасти полтавчан после точного удара Довгого с линии штрафной.

4:1 – первый разгром в истории противостояния «Ворсклы» и «Львова». Полтавчане набрали 7 очков и возглавляют турнирную таблицу чемпионата УПЛ, опережая «Днепр-1» за счет лучшей разницы мячей. У «Львова» после трех туров лишь одно очко и 14-я строчка.

Украинская Премьер-лига. 3 тур.

«Ворскла» – «Львов» - 4:1.

 Кане, 2, Тилль, 11, Степанюк, 38, 69 - Довгый, 86.

 Пешич, 65 - Романчук, 40, Чирьяк, 56, Грисьо, 60, Махмутович, 68.

«Ворскла»: Ризник, Пердута, Якубу, Скляр, Тилль (Кравчук, 78), Степанюк (Вакула, 73), Тамм, Чеснаков, Пуцлин (Яворский, 78), Челядин (Пешич, 59), Кане.

«Львов»: Костык, Романчук, Махмутович, Якимец, Ныч (Ренан, 58), Брикнер (Довгый, 63), Бусько, Эрнест, Чирьяк (Политыло, 58), Альваро (Хамелюк, 74), Шина (Грисьо, 58).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск).

Стадион: «Ворскла» им. А. Бутовского

ВОРСКЛА - ЛЬВОВ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.08.2021 22:26
    0
    Denmark1107, 08.08.2021 22:13
    Перепрошую, вельмишановний, але цим безСкамєйкі потрібно було займати відповідне місце, де непотрібна скамЄйка, а не "бронювати" собі єврокубкове місце. Таким чином, позбавивши Десну, Дніпро можливо більш вдалого виступу.
    На місці Павелка енд К*, то потрібно такого ПРОЧУХАНУ давати таким от експериментаторам з темами - "авосьПрайдь0т*, щоб у подібних безСкамєйок відпало бажання взагалі фінішувати навколо Місць для Кубків Європи.
    Не пускать? Команду, занявшую более высокое место? Кого тогда пускать? Кто больше бабла занесет!?
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 08.08.2021 22:13
    0
    Alexey Antonenko, 08.08.2021 21:43
    У Ворсклы скамейки нет. Ну прошли бы они КуПС(а должны были проходить), вылетели бы чуть позже. Какая разница? А так на чемпионате сосредоточатся.
    Перепрошую, вельмишановний, але цим безСкамєйкі потрібно було займати відповідне місце, де непотрібна скамЄйка, а не "бронювати" собі єврокубкове місце. Таким чином, позбавивши Десну, Дніпро можливо більш вдалого виступу.
    На місці Павелка енд К*, то потрібно такого ПРОЧУХАНУ давати таким от експериментаторам з темами - "авосьПрайдь0т*, щоб у подібних безСкамєйок відпало бажання взагалі фінішувати навколо Місць для Кубків Європи.
    Ссылка
    konstantinpraha
      konstantinpraha, 08.08.2021 22:08
    +3
    Пацаны, охладите пуканы. Это жизнь. Мы можем проиграть мальтам, мариборам и т.д. Можем, как в истории с Хижняком, везти всех и вся и потерять бдительность. Война отбросила нашу страну на десятки лет назад. Думаю, если бы ее не было, тот же МХ, ШД, ДК, ДД уже взяли бы по еврокубку точно. Наберитесь терпения, все будет. Может не при нашей жизни, но будет!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.08.2021 22:00
    0
    PFCLviv, 08.08.2021 21:55
    Львів пробив дно! Програти цьому позорному колгоспу, який зганьбив Україну...
    Це дно! Ганьба!
    Всё? Ты за Львив не болеешь?
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 08.08.2021 21:56
    0
    UKRAINE FAN, 08.08.2021 21:50
    Это говорит о том что если ворскла дно то вторая половина команд ЧУ вообще с низу стучат. Слишком много у нас команд дворового уровня
    Чемпионат у нас такой. Других не завезли.
    Ссылка
    konstantinpraha
      konstantinpraha, 08.08.2021 21:56
    +1
    Ну шо вы там понимаете? Слили посредственные кубок чтобы взять чемпионство! Ирония, злая ты штука!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 08.08.2021 21:55
    +2
    Львів пробив дно! Програти цьому позорному колгоспу, який зганьбив Україну...
    Це дно! Ганьба!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 08.08.2021 21:55
    +2
    Мне Ворскла противна!!! С КУПСом обкакалась по самое нехочу!!!
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 08.08.2021 21:53
    +1
    Раз в десятилетку в квалификации выпали фины и казахи а не какие то феенорды, алкмары и им подобные и то умудрились не пройти хотя УПЛ это богатая лига
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 08.08.2021 21:51
    +1
    У нас в ЕК что-то показать могут 2.5 команды. И так последние годы. Остальные что попадают туда, что не попадают - пофиг. Мы не топ-5 чемп чтоб от всех прошедших в еврокубки чего-то ожидать. Может грустно, зато объективно.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 08.08.2021 21:50
    +7
    Это говорит о том что если ворскла дно то вторая половина команд ЧУ вообще с низу стучат. Слишком много у нас команд дворового уровня
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.08.2021 21:49
    +1
    Rash VM, 08.08.2021 21:45
    я вижу уже .что многие забыли какое позорище устроила Ворскла в с финским суперграндклубом КуПС. Только и могут пижонится со Львовами,Кремнями и тд. Поэтому таких команд не должно быть в еврокубках. Сейчас будут ставить минусы как после первой игры в Финляндии: а я писал, что Ворскла с такой игрой будет в пролете
    В еврокубках те команды, которые занимают в высокие места в УПЛ. Остальные ещё хуже. Это реальность
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 08.08.2021 21:48
    +1
    Andy_P, 08.08.2021 21:46
    Так втройне обиднее будет, если финны пролезут в группу
    Ну не знаю, мне будет пофиг. Я не финн, чтоб за их клубами следить.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 21:47
    +1
    Andy_P, 08.08.2021 21:41
    А дальше этот КуПС, который выглядел гораздо деревяннее Ворсклы, играет ничейку с Астаной
    Толку то? Были бы объективно сильнее то прошли бы, да и я о самом турнире, а не о квалификации, да и дк даже особо просто не было с казахами теми же, хоть то уже и не актуально конечно
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.08.2021 21:46
    0
    Alexey Antonenko, 08.08.2021 21:43
    У Ворсклы скамейки нет. Ну прошли бы они КуПС(а должны были проходить), вылетели бы чуть позже. Какая разница? А так на чемпионате сосредоточатся.
    Так втройне обиднее будет, если финны пролезут в группу
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 08.08.2021 21:45
    0
    Михаил Степанов, 08.08.2021 21:26
    поздно пить "Боржоми"..не дай бог "Ворскле" по итогам этого сезона в еврокубки попасть...
    я вижу уже .что многие забыли какое позорище устроила Ворскла в с финским суперграндклубом КуПС. Только и могут пижонится со Львовами,Кремнями и тд. Поэтому таких команд не должно быть в еврокубках. Сейчас будут ставить минусы как после первой игры в Финляндии: а я писал, что Ворскла с такой игрой будет в пролете
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 08.08.2021 21:43
    0
    У Ворсклы скамейки нет. Ну прошли бы они КуПС(а должны были проходить), вылетели бы чуть позже. Какая разница? А так на чемпионате сосредоточатся.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.08.2021 21:41
    0
    dd dent, 08.08.2021 21:36
    Тю если они купсу влетели то шо они там показать смогли бы дальше?
    А дальше этот КуПС, который выглядел гораздо деревяннее Ворсклы, играет ничейку с Астаной
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 08.08.2021 21:40
    0
    Нет, нельзя. Ворсклу с победой.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 08.08.2021 21:39
    +6
    Dmitriy Svistak, 08.08.2021 21:33
    Ало як можна захищати команду, посилаючись на предсезоні матчі,якщо ви виходете грати в чемпі і перемагати апогей всього єврокубки,для чого в них так ганьбитися,що навіть мені як нейтральноиу вболівальнику польтавчан було гидко дивитися їхнє єврокубкове рандеву.
    В 101-й раз повторюсь - такой уровень нашей УПЛ. Фины по игре были слабее, но гораздо лучше функционально. И это преимущество они реализовать смогли. И сегодня Ворскла подсела в конце - это видно, но Львив настолько дно, что отыграться было малореально
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