В воскресенье, 8 августа, в Полтаве на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского состоится матч третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют полтавская «Ворскла» и ПФК «Львов». Стартовый свисток рефери Александра Омельченко из Славянска прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

«Ворскла»

Подопечные Юрия Максимова уже успели завоевать статус главного антигероя первого месяца нового сезона украинского футбола среди болельщиков, так как уже на стадии второго раунда квалификации к новосозданной Лиге конференций УЕФА умудрились уступить финскому «КуПС» по сумме двух поединков, в результате чего досрочно завершили свой европейский сезон. Делать нечего, Полтава вновь останется без международных поединков, однако и на внутренней арене «Ворскла» так и не смогла победить в июле.



«Зелено-белые» начали с боевой ничьей против «Днепра-1» (2:2), отличительной чертой которой стали два пропущенных гола, образовавшие в итоге серию из трех матчей, в которых команда Максимова пропускала равное или большее количество мячей. В итоге, от матча против львовского «Руха» болельщики на прошлой неделе с опаской ожидали продолжения тенденции, но их команде удалось победить с «сухим» счетом – 2:0. В целом, набрать четыре очка за первые две игровых недели в УПЛ было не таким уж плохим результатом.

«Львов»

Что же касается команды Анатолия Бессмертного, до два матча на старте против команд из Донецкой области, «Мариуполя» (1:1) и «Шахтера» (0:3), ничего хорошего ей не сулили. «Золотые львы» играли в качественный оборонительный футбол в обоих поединках, но больше, чем на суммарный тайм их не хватало, поэтому и из набранных очков мы вынуждены фиксировать лишь один балл.



При этом, многие справедливо могли заметить, что подопечные Бессмертного явно не используют весь свой потенциал для достижения необходимых результатов, либо же делают это недостаточно эффективно. Однако и тут можно было списать ситуативные неудачи на, по сути, первый полноценный период работы главного тренера с командой. И вот в чем-чем, а в самом факте создания новой структуры для своей игры команду упрекнуть было попросту невозможно.

История встреч

Футбольные пути «Ворсклы» и «Львова» ранее пересекались целых 13 раз в рамках различных состязаний. Наблюдается явный перевес полтавчан в плане добытых результатов – 7 побед против двух поражений с их стороны, при четырех ничьих. Последний раз соперники играли в матче УПЛ прошлой весной в Полтаве – матч завершился победой «Ворсклы» со счетом 2:1. За хозяев забивали Ибрагим Кане и Владислав Кулач, а у гостей голом отличился Алексей Довгий.

Фемида

Арбитром матча назначен Александра Омельченко из Славянска, который провел 12 матчей УПЛ в своей карьере на данный момент. «Львов» дважды играл под его присмотром, уступив «Колосу» (0:1) в 2019 году, и «Заре» (0:5) в начале прошлого сезона. Омельченко проводил и матч «Ворсклы» – в 2018 году полтавчане обыграли «Десну» (2:0).

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Ризнык – Якубу, Тамм, Чеснаков, Пердута – Тилль, Пуцлин, Скляр – Кане, Степанюк, Вакула.

«Львов»: Костик – Якимец, Махмутович, Романчук, Бусько – Брикнер – Эрнест, Чиряк, Политыло, Шина – Ныч.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что полтавчане вновь получат порцию критики от своего наставника перед игрой, поэтому постараются обойтись без пропущенных мячей. Нашей ставкой будет позиция – победа «Ворсклы» и ТМ 2.5 с коэффициентом 4.20 по линии Vbet.

08 августа, воскресенье