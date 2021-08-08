Ворскла - Львов - 4:1. Видео голов и обзор матча

«Ворскла» в рамках 3-го тура чемпионата Украины принимала «Львов» и разгромила соперника со счетом 4:1.
Дубль оформил Степанюк, еще по голу забили Кане и Тилль.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Львов).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Тилль (Ворскла).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
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Источник — Sport.ua
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