В воскресенье, 3 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ПФК «Львов». Игра состоится в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 19:30.

После бесславного завершения еврокубковой компании полтавской команде остается только сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Что она, в принципе, и делает - 4 набранных очка в двух матчах являются достаточно приличным результатом, причем в прошлом туре «Ворскла» впервые сумела удержать свои ворота на замке. ПФК «Львов» поочередно решает проблемы - сначала с стадионом (там все прошло более-менее нормально), затем с коронавирусом (вспышка в команде не помешала проведению матчей). Правда, получилось набрать только одно очко, но при этом была игра в предыдущем туре с вице-чемпионом (которая, хоть и закончилась разгромным поражением, показала, что львовяне имеют понимание, что делать дальше). Возможность набрать больше будет уже в воскресенье, поскольку соперник хоть и прочный, но отнюдь не безгрешен.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Львов».