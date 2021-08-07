3-й тур
Ворскла
0 : 0
Львов
08.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Львов. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3 тура Украинской Премьер-лиги

  • 07.08.2021 22:48
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Ворскла – Львов. Текстовая трансляция матча
© ФК Ворскла

В воскресенье, 3 августа, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ПФК «Львов». Игра состоится в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало - в 19:30.

После бесславного завершения еврокубковой компании полтавской команде остается только сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Что она, в принципе, и делает - 4 набранных очка в двух матчах являются  достаточно приличным результатом, причем в прошлом туре «Ворскла» впервые сумела удержать свои ворота на замке. ПФК «Львов» поочередно решает проблемы - сначала с стадионом (там все прошло более-менее нормально), затем с коронавирусом (вспышка в команде не помешала проведению матчей). Правда, получилось набрать только одно очко, но при этом была игра в предыдущем туре с вице-чемпионом (которая, хоть и закончилась разгромным поражением, показала, что львовяне имеют понимание, что делать дальше). Возможность набрать больше будет уже в воскресенье, поскольку соперник хоть и прочный, но отнюдь не безгрешен.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Львов».

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Источник — Sport.ua

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