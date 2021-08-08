Аль-Айн не намерен отпускать Реброва. В контракте тренера нет отступных

Эмиратский профессиональный футбольный клуб «Аль-Айн» не намерен досрочно отпускать украинского специалиста Сергея Реброва с поста главного тренера клуба в национальную сборную Украины.

Как сообщает арабская пресса, в контракте Реброва нет пункта с суммой отступных, выплата которых позволила бы тренеру покинуть «Аль-Айн» вне зависимости от воли руководства.

Это означает, что Реброву придется договариваться с боссами «Аль-Айна» по-хорошему, однако в эмиратском клубе избрали твердую позицию и не желают отпускать украинца спустя несколько месяцев после назначения.

Напомним, недавно появилась информация, что Ребров уже прибыл в Киев, где готовится подписать контракт с УАФ и завтра быть представленным в качестве нового главного тренера сборной Украины.