Аль-Айн не намерен отпускать Реброва. В контракте тренера нет отступных

Похоже, ситуация будет оставаться напряженной практически до последнего

  • 08.08.2021 19:13
  • 921 просмотр
  • 1 комментарий
Аль-Айн не намерен отпускать Реброва. В контракте тренера нет отступных
© ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Эмиратский профессиональный футбольный клуб «Аль-Айн» не намерен досрочно отпускать украинского специалиста Сергея Реброва с поста главного тренера клуба в национальную сборную Украины.

Как сообщает арабская пресса, в контракте Реброва нет пункта с суммой отступных, выплата которых позволила бы тренеру покинуть «Аль-Айн» вне зависимости от воли руководства.

Это означает, что Реброву придется договариваться с боссами «Аль-Айна» по-хорошему, однако в эмиратском клубе избрали твердую позицию и не желают отпускать украинца спустя несколько месяцев после назначения.

Напомним, недавно появилась информация, что Ребров уже прибыл в Киев, где готовится подписать контракт с УАФ и завтра быть представленным в качестве нового главного тренера сборной Украины.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 19:16
    +1
    Ясное дело на фиг оно им
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