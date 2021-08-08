Сергей Ребров прибыл в Киев для подписания контракта с УАФ

Украинский специалист Сергей Ребров прибыл в Киев рейсом из немецкого Франкфурта.
Ожидается, что Исполком УАФ в понедельник, 9 августа, утвердит Реброва главным тренером сборной Украины.
47-летний тренер подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1 и станет новым наставником сборной Украины.
Однако пока непонятно, решился ли у экс-наставника «Динамо» вопрос с эмиратским клубом «Аль-Айн», контракт с которым он подписал несколькими месяцами ранее.
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Источник — Бомбардир
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Актуальная Правда в 2013 году сделала дюжину запросов по этой аварии, но вы ж в курсе, тогда была злочинна влада Януковича, только вот не пойму, сейчас какая власть? Почему Людмида Реброва даже не получила условный уголовный срок? Или в Украине богачам позволено убивать бедняков?Это так что бы знали как ему на вас
а тут прямо в самолёте)
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