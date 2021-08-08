Сергей Ребров прибыл в Киев для подписания контракта с УАФ

Исполком УАФ 9 августа утвердит Реброва главным тренером сборной Украины

  • 08.08.2021 18:50
  • 2672 просмотра
  • 11 комментариев
Сергей Ребров прибыл в Киев для подписания контракта с УАФ
© ФК Аль-Ахли. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров прибыл в Киев рейсом из немецкого Франкфурта.

Ожидается, что Исполком УАФ в понедельник, 9 августа, утвердит Реброва главным тренером сборной Украины.

47-летний тренер подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1 и станет новым наставником сборной Украины.

Однако пока непонятно, решился ли у экс-наставника «Динамо» вопрос с эмиратским клубом «Аль-Айн», контракт с которым он подписал несколькими месяцами ранее.

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Источник — Бомбардир

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 08.08.2021 19:21
    -1
    Почему жена СПрезидент Украины Петро Порошенко заявил, что позвонил тренеру футбольного клуба Динамо и поздравил с победой. Я лично прошу Петра Алексеевича, позвонить еще раз и спросить у Сергея, когда же он отправит свою жену в суд. Дело в том, что Людмила Реброва 14 марта 2013 года убила своим джипом беременную женщину. Почему убила? Сами поймите, когда сталкиваются лоб в лоб авто весом 2,5 тонны и жигулька, у консервной банки советского автопрома шансов никаких нет, как и было в этой истории, удар был настолько сильным, что ВАЗовская легковушка перевернулась на крышу.ергея Реброва, тренера ФК Динамо, не сидит в тюрьме за убийство?После аварии Людмилу следователи МВД оформили как свидетеля, но она все равно скрывалась в Лондоне, а её муж Сергей Ребров подключил все свои связи и деньги, чтобы отмазать свою ненаглядную. Бывали случаи, когда он во главе со своими фанатами бандитского вида выезжал на разборки, дабы утихомирить особо крикливых, которые требовали справедливости. А затем успешно прошел ‪#‎Євромайдан‬ и началась война с Россией. Уголовное дело Людмилы Ребровой было похоронено в недрах Главного следственного управления МВД и Генпрокуратуры, она вышла сухой из воды, дальше преспокойно ездит на джипе, но имея опыт убийства, остановится ли она?
    Актуальная Правда в 2013 году сделала дюжину запросов по этой аварии, но вы ж в курсе, тогда была злочинна влада Януковича, только вот не пойму, сейчас какая власть? Почему Людмида Реброва даже не получила условный уголовный срок? Или в Украине богачам позволено убивать бедняков?Это так что бы знали как ему на вас
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    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 19:18
    0
    futbolboss, 08.08.2021 19:01
    Ференцварош кстати и без него очень хорошо играет (даже лучше чем при нем), жаль что известного европейского специалиста не пригласили.
    Ага особенно классно играли в лч до него и часто ж как
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    Александр Потапчук
      Александр Потапчук, 08.08.2021 19:16
    +1
    futbolboss, 08.08.2021 19:01
    Ференцварош кстати и без него очень хорошо играет (даже лучше чем при нем), жаль что известного европейского специалиста не пригласили.
    Лучше глянь, как он играл до него!! После него, это уже на старом багаже.
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    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 08.08.2021 19:13
    -1
    Здарова- решала мля!!!!
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    футфан
      футфан, 08.08.2021 19:09
    0
    Немаю нічого проти бомбардиру, але на спорт юа вітер змінює напрямки по декілька раз на день, а іноді навіть в годину... Ну рібяткі ви ж головний спортивний сайт країни
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    almost
      almost, 08.08.2021 19:09
    0
    а говорили, что в понедельник станет известно
    а тут прямо в самолёте)
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    футфан
      футфан, 08.08.2021 19:06
    +4
    Джерело- бомбардир
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    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 19:04
    0
    umnuy2, 08.08.2021 18:58
    с чего все вокруг решили что это топ тренер-если бы он был крутой то с ференцвароша забрали бы куда-то в европе а так моё мнение что будете плеватся на него через год
    Кто говорит что он топ? Просто думающий тренер + наш, + зп огромную не требует, а получится или нет учитывая не самых сильных игроков скоро увидим
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    futbolboss
    online
      futbolboss, 08.08.2021 19:01
    -3
    Ференцварош кстати и без него очень хорошо играет (даже лучше чем при нем), жаль что известного европейского специалиста не пригласили.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 08.08.2021 18:58
    0
    с чего все вокруг решили что это топ тренер-если бы он был крутой то с ференцвароша забрали бы куда-то в европе а так моё мнение что будете плеватся на него через год
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    dd dent
    online
      dd dent, 08.08.2021 18:57
    +2
    Круто - ждём-с
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