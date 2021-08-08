Сергей Ребров прибыл в Киев для подписания контракта с УАФ

Украинский специалист Сергей Ребров прибыл в Киев рейсом из немецкого Франкфурта.

Ожидается, что Исполком УАФ в понедельник, 9 августа, утвердит Реброва главным тренером сборной Украины.

47-летний тренер подпишет контракт с УАФ по схеме 2+1 и станет новым наставником сборной Украины.

Однако пока непонятно, решился ли у экс-наставника «Динамо» вопрос с эмиратским клубом «Аль-Айн», контракт с которым он подписал несколькими месяцами ранее.