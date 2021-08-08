ВИДЕО. Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции

Лионель попрощался с каталонским клубом

  • 08.08.2021 14:18
  • 1941 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Многолетний лидер и капитан «Барселоны» Лионель Месси выступил с прощальной пресс-конференцией по поводу ухода из каталонского клуба.

«Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле. В прошлом году я хотел уйти, но сейчас я хотел остаться, хотел жить в своём доме. 

У нас действительно не было проблем с «Барселоной». Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги.

Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь свыкнуться с этой мыслью.

Надеюсь, я вернусь в «Барселону» в любом качестве. Надеюсь, смогу внести вклад в великое будущее «Барселоны», – сказал Месси. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Барселона

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    OKs100
      OKs100, 08.08.2021 14:35
    0
    Хотел бы остаться в Барсе, то остался бы, всего лишь нужно было ужать свои аппетиты до скромных ста миллионов долларов в год. Но деньги ему оказались важнее.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 08.08.2021 14:35
    0
    "Птичку жалко"
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.08.2021 14:33
    +1
    johndow, 08.08.2021 14:26
    Ирония судьбы - во многом из-за него Барса в таком финансовом состоянии…
    Та ладно, может из-за жадного и ущербного менеджмента, который покупал игроков в кредиты. Месси - это воспитанник академии, как и многие другие.
    А вот откаты и кредиты тратились на покупку игроков из других клубов.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 08.08.2021 14:26
    -2
    Ирония судьбы - во многом из-за него Барса в таком финансовом состоянии…
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности