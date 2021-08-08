ВИДЕО. Месси не смог сдержать слез на прощальной пресс-конференции

Многолетний лидер и капитан «Барселоны» Лионель Месси выступил с прощальной пресс-конференцией по поводу ухода из каталонского клуба.

«Я не был готов к этому. Не верю в то, что это происходит на самом деле. В прошлом году я хотел уйти, но сейчас я хотел остаться, хотел жить в своём доме.

У нас действительно не было проблем с «Барселоной». Мы с клубом договорились обо всех деталях, было полное взаимопонимание, никаких разногласий. Я был убежден, что остаюсь в «Барсе». Но оказалось, что это невозможно из-за правил Ла Лиги.

Когда я узнал об этом, то почувствовал себя так, словно на меня вылили ведро ледяной воды. До сих пор я стараюсь свыкнуться с этой мыслью.

Надеюсь, я вернусь в «Барселону» в любом качестве. Надеюсь, смогу внести вклад в великое будущее «Барселоны», – сказал Месси.