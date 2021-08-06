3-й тур
Рух Львов
0 : 0
Верес
07.08.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Рух - Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-Лиги

  • 06.08.2021 18:10
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Рух - Верес. Текстовая трансляция матча
© ФК Рух

В субботу 7 августа в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги во Львове встретятся «Рух» и «Верес». 

После двух туров команды находятся внизу турнирной таблицы, набрав на двоих всего лишь одно очко. При этом в львовском клубе уже произошла смена главного тренера и вместо Ивана Федыка на пост настпавника вернулся Леонид Кучук. Интересно, что белорусский специалист уже был у руля «Руха» в 2019 году, но тогда в середине сезона он покинул команду. Что касается «Вереса», то после нулевой домашней ничьей с «Колосом», подопечные Юрия Вирта ничего не смогли противопоставить чемпиону страны киевскому «Динамо» и проиграли в столице Украины с разгромным счетом 0:4.     

Начало матча «Рух» - «Верес» в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.   

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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