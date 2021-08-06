В субботу 7 августа в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги во Львове встретятся «Рух» и «Верес».

После двух туров команды находятся внизу турнирной таблицы, набрав на двоих всего лишь одно очко. При этом в львовском клубе уже произошла смена главного тренера и вместо Ивана Федыка на пост настпавника вернулся Леонид Кучук. Интересно, что белорусский специалист уже был у руля «Руха» в 2019 году, но тогда в середине сезона он покинул команду. Что касается «Вереса», то после нулевой домашней ничьей с «Колосом», подопечные Юрия Вирта ничего не смогли противопоставить чемпиону страны киевскому «Динамо» и проиграли в столице Украины с разгромным счетом 0:4.

Начало матча «Рух» - «Верес» в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.