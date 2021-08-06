Рух – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В субботу, 7 августа, «Рух» проведет свой первый домашний матч в новом чемпионате против «Вереса». Оба соперника еще не почувствовали радости побед в нынешнем сезоне, причем руховцы не приобрели еще ни одного очка.
«Рух»
Два поражения на старте чемпионата привели к смене главного тренера руховцев. Вместо Ивана Федыка действиями «желто-черных» будет управлять белорус Леонид Кучук, который на протяжении всего 2019 года уже возглавлял «Рух» в Первой лиге. Белорусский специалист уже приступил к тренировкам тренировку со своими новыми подопечными. Напомним, что Леонид Кучук ранее возглавлял другие клубы УПЛ - киевский «Арсенал» и каменскую «Сталь». Остается под вопросом участие в игре с «Вересом» защитника Милоша Стаменковича, который продолжает восстанавливаться после травмы. Все остальные готовы к следующему матчу.
К игре с «Вересом» футболисты «Руха» подошли с двумя домашними клубными рекордными сериалами в УПЛ. «Желто-черные» побеждают в течение 3-х матчей и обходятся без ничьих на своем поле 5 игр подряд: три победы и два поражения.
«Верес»
Летнее межсезонье для подопечных Юрия Вирта было, учитывая выступления в Первой лиге, короче чем у «Руха». Не обошлось и без кадровых изменений, учитывая что «Верес» завоевал путевку в высший дивизион. В частности ряды «красно-черных» пополнили игроки, которые имеют значительный опыт выступлений в УПЛ - Клёц («Сабах»), Кичак и Евгений Пасич (оба - «Олимпик»). После двух туров игроки «Вереса» еще не почувствовали вкуса забитых голов. Пока голевое молчание и у лучшего бомбардира команды из Ровно в прошлом сезоне Максима Шестакова, который забил в прошлом чемпионате 13 голов.
С особым настроением готовятся к игре воспитанники львовского футбола - вратарь Когут и главный тренер Вирт. Напомним, что именно Вирт осенью 2018 года был главным тренером «Руха», который в то время еще соревновался в Первой лиге.
История встреч
Соперники проведут свой первый матч в УПЛ, а до этого их пути пересекались лишь в Кубке Украины. 17 августа 2019 года в рамках 1/32 финала «Верес» на своем поле уступил «Руху» со счетом 1:2. Кстати, голы львовского клуба забивали нынешние игроки львовского клуба - Климчук и Кондраков.
Фемида
Арбитром матча назначен опытный Александр Дердо, который провел уже 128 (!) игр в УПЛ. Матч с участием как «Руха», так и «Вереса» станет для этого арбитра дебютным в чемпионатах.
Ориентировочные составы:
«Рух»: Бандура, Билый, Мысык, Гагун, Дидык, Федорчук, Мартынюк, Кухарук, Климчук, Бойчук, Борячук.
«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях, Кучеров, Е. Пасич, Г. Пасич, Гегедош, Сергийчук.
Прогноз на противостояние
Львовская команда очень захочет победить, чтобы в определенной степени реабилитироваться за неудачный старт. С другой стороны, соперник крепкий и тоже настроен отобрать очки у «Руха». По нашему мнению, судьбу матча решит один гол в пользу хозяев поля.
7 августа, суббота
|«Рух» — «Верес»
|Львов. Стадион «Арена Львов». 17:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
|ЛЬВОВ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)
|Прогноз Sport.ua — 1:0
Юрий Назаркевич, Sport.ua
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