В субботу 7 августа в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги «Рух» обыграл «Верес» во Львове.
Это был первый матч после возвращения Леонида Кучука на пост главного тренера львовского клуба.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
Рух - Верес - 2:1
Борячук (6), Климчук (10) - Шестаков (41)
Гол Борячука
Гол Климчука
Гол Шестакова
Лучшие моменты первого тайма
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Рух Львов).
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Источник — Sport.ua
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