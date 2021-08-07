КУЧУК: «Я прошел через болото, пот и Первую лигу, но вернулся в родной дом»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук прокомментировал победу над «Вересом» (2: 1).

«Прежде всего, благодарен игрокам и всей команде. Времени было очень мало. С момента моего приезда во Львов началась подготовка к игре. Во время этого процесса мы обращали внимание на мельчайшие детали. Хотел бы сказать большое спасибо футболистам, что они ответственно, спокойно и сдержанно отнеслись к этой работе. Они начали анализировать свои действия на поле также игру в целом. Во время тренировки все прислушивались к моим словам. За это короткое время мы проделали огромный объем работы. В этом нет ничего удивительного. Футболисты проявили тактическую грамотность. Да, во время игры были определенные нюансы. Любой игрок может отдать неточную передачу, но эта работа, которая была проделана за два дня, не только на футбольном поле, дала свои плоды. Этого можно достичь только тогда, когда команда очень сильно стремится победить.

Также хотел бы выразить особую благодарность болельщикам, которые нас поддерживали. Если говорить откровенно, то это особый кайф, когда ты чувствуешь поддержку зрителей. Когда играет гимн, все встают, бежит мороз по коже... Ради этого ты живешь и работаешь в футболе. Мы очень сильно ощущали сегодня болельщиков. Браво!

Энергетический круг после матча - моя идея. Это благодарность команде и стадиону. Нужно любить свою арену. Рад, что мы играем в футбол на таком стадионе. Возможно, кто-то думает, что это момент, который ни на что не влияет, но это не так. На самом деле, на состояние команды влияет все: болезнь родных и близких и даже желание людей на трибунах болеть за команду. В который раз хотел бы поблагодарить болельщиков.

Не всегда удается удачно стартовать в чемпионате и побеждать во всех матчах. Конечно, нужно уметь держать удар. Как и в боксе, нужно уметь подниматься после нокдауна и нанести уже новый удар. Мы должны биться за результат. В футболе все может быть, ведь это игра. Сегодня и мы, и соперник забивали безумные мячи. Это не происходит спроста, когда нет желания, класса и подготовленности. На результат влияет все. Даже свой стадион - это как живой организм.

Когда я работал главным тренером «Руха» раньше - это было другое время. У президента клуба есть видео, когда я ехал по грязи на том месте, где уже фактически построена Академия. Я прошел большой путь: через болото, пот, Первую лигу. Сейчас я вернулся в родной дом», - сказал Кучук.