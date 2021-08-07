Первая победа Кучука после возвращения. Рух во Львове обыграл Верес

Львовская команда обеспечила себе три очка после двух результативных ударов в самом начале матча

  • 07.08.2021 18:55
  • 464 просмотра
  • 2 комментария
Первая победа Кучука после возвращения. Рух во Львове обыграл Верес
© ФК Рух

Новый главный тренер «Руха» Леонид Кучук по сравнению с прошлым туром сделал значительные кадровые перестановки. В составе «желто-черных» дебютировал Панькив, который ранее выступал в УПЛ за «Александрию», «Арсенал», донецкий «Металлург» и каменскую «Сталь». Панькив заменил Бандуру, а вместо Ляха, Карасюка, Притулы и Кузыка в стартовый состав вошли Мысык, Федорчук, Гагун и Ориховский. Юрий Вирт также совершил ротации после разгромного поражения от «Динамо». Вместо Мирошника, Полуляха, Евгения Пасича и Сергийчука с первых минут поединка на поле вышли Клёц, Максим Шестаков, Дахновский и Махнёв.

И хозяева поля уже в самом начале игры провели результативную атаку. Мартынюк длинной передачей вывел в прорыв Мысыка, который навесил в штрафную, и Борячук головой красиво пробил в дальний угол. Не успели игроки «Вереса» оправиться от быстрого гола, как пропустили и второй. Климчук в окружении защитников сумел дальним ударом пробить низом впритирку со штангой.

Игра на время сместилась в центр поля и опасных моментов не возникало. Имел возможность сократить счет Гегедош, который ворвавшись в штрафную пробил низом рядом со штангой. Не хватило точности и удару сходу Гончаренко, который подключился к розыгрышу углового и пробил выше ворот. Хороший шанс отличиться имел и Шестаков, пробивая головой, но мяч от головы Гагуна срикошетил на угловой.

И все же, усилия игроков «Вереса» привели к взятию ворот руховцев. Максим Шестаков обводным ударом пробил в дальний верхний угол ворот «Руха» и провел свой первый гол в УПЛ (в 3-й игре). Шестаков стал автором и первого долгожданного гола «красно-черных» после их возвращения в Премьер-лигу.

С началом второго тайма игроки «Вереса» продолжали активно искать пути взятия ворот львовского клуба. Силовой борьбы было достаточно и как следствие из-за повреждения пришлось заменить защитника Дидыка. Одна из атак «Руха» чудом не завершилась голом, когда Климчук не сумел замкнуть фланговую передачу Борячука.

Имел возможность сравнять счет Геннадий Пасич, который с близкого расстояния попал в Панькива. Борьба за мяч продолжалась по всему полю и игровых столкновений было немало. Оба клуба большими силами встречали развитие атак соперников и моментов было немного. Мог изменить счет и скоростной Кузык, который ворвался в штрафную, но Когут ногами ликвидировал угрозу.

В итоге, «желто-черные» одержали первую победу в новом чемпионате. При этом домашняя клубная рекордная победная серия «Руха» продолжается в УПЛ 4 игры. Руховцы также на своем поле обходятся без «мировых» на протяжении рекордных для клуба 6-ти игр: четыре победы и два поражения.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур

Рух - Верес - 2:1

 Борячук (6), Климчук (10) - Шестаков (41)

  Билый (85), Федорчук (90+2) - Г.Пасич (36), Махнев (45+1), Неичанинов (90)

«Рух»: Панькив, Мартынюк, Мысик, Федорчук, Билый, Климчук, Бойчук (Кузык, 62), Дидык (Карасюк, 52), Борячук (Кондраков, 73), Гагун, Ориховский (Кухарук, 74) 

«Верес»: Когут, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Клец (Полюлях, 62), Кучеров (Гечев, 77), Дахновский (Е.Пасич, 62), Гегедош (Панасенко, 77), Г.Пасич, Шестаков (Сергийчук, 46)

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Стадион: «Арена-Львов»

РУХ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
      BekXan, 07.08.2021 19:02
    0
    Если Верес сейчас не пересмотрит свою игру и подход то дела не будет.
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    Andrey Ilyashenko
    online
      Andrey Ilyashenko, 07.08.2021 19:01
    +1
    - А мне как то пох..й... 🤮
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