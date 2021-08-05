Медальная феерия на Олимпиаде, перемены в Рухе, ничья Динамо в Стамбуле

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 4 августа.

1. Первое золото Украины. Беленюк выиграл в финальной схватке на Олимпиаде. Жан Беленюк принес Украину первое золото на Олимпиаде-2020.

2. Насибов проиграл в поединке за золото Олимпийских игр. Парвиз не справился с высокорослым иранцем.

3. Успешный выезд Шахтера, украинский след в Генке, мифы о бельгийках. Корреспондент Sport.ua съездил с «Шахтером» в Бельгию и остался под впечатлением.

4. Артистическое плавание. Украинский дуэт выиграл бронзу. Марта Федина и Анастасия Савчук взошли на подиум.

5. Хороший день. Ирина Коляденко принесла Украине бронзу. Украинка выиграла схватку за бронзу.

6. Два разных тайма. Динамо в Стамбуле сыграло вничью с Фенербахче. Богдан Леднев забил очередной гол в товарищеских матчах.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Леонид Кучук снова возглавил Рух. Замену Ивану Федыку нашли быстро.

8. Фиаско Спартака. Команда Яремчука выиграла матч квалификации ЛЧ в Москве. Состоялся первый поединок 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

9. Медальный зачет ОИ. Украина поднялась на 37-е место, завоевав 11 медалей. Четыре награды, включая золото Беленюка, завоевали украинцы 4 августа.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Ярославский избран президентом харьковского Металлиста. Решение принято в соответствии с законодательством и документами клуба.