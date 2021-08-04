Фиаско Спартака. Команда Яремчука выиграла матч квалификации ЛЧ в Москве

Московский «Спартак» потерпел домашнее фиаско от «Бенфики» (0:2) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Два мяча были забиты во втором тайме. Счет открыл Рафа Силва, а Жилберту удвоил перевес португальцев.
Украинский новичок «Бенфики» Роман Яремчук не был заявлен на игру. Ответный матч пройдет в Португалии 10 августа.
Победитель этой пары будет играть в Q4 ЛЧ, скорее всего, против ПСВ (Нидерланды), который днем ранее убедительно переиграл «Мидтьюлланд» из Дании (3:0).
Лига чемпионов 2021/22
Третий раунд квалификации
Первый матч, 4 августа
«Спартак» (Россия) – «Бенфика» (Португалия) – 0:2
Голы: Рафа Силва, 51, Жилберту. 74.
#SpartakSLB | ⏹ Termina o encontro! | Vê tudo no nosso Site ➡ https://t.co/qLzG2ZSnO1#UCL pic.twitter.com/mdN3D5PXWS— SL Benfica (@SLBenfica) August 4, 2021
Источник — Sport.ua
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І це ще на авансцену не виходив клЮб вохи клутіна зЮніт санкт-ленінград , котрий був визнаний НАЙСЛАБШОЮ командою минулої ЛЧ.
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