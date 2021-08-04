Фиаско Спартака. Команда Яремчука выиграла матч квалификации ЛЧ в Москве

Московский «Спартак» потерпел домашнее фиаско от «Бенфики» (0:2) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Два мяча были забиты во втором тайме. Счет открыл Рафа Силва, а Жилберту удвоил перевес португальцев.

Украинский новичок «Бенфики» Роман Яремчук не был заявлен на игру. Ответный матч пройдет в Португалии 10 августа.

Победитель этой пары будет играть в Q4 ЛЧ, скорее всего, против ПСВ (Нидерланды), который днем ранее убедительно переиграл «Мидтьюлланд» из Дании (3:0).

Лига чемпионов 2021/22

Третий раунд квалификации

Первый матч, 4 августа

«Спартак» (Россия) – «Бенфика» (Португалия) – 0:2

Голы: Рафа Силва, 51, Жилберту. 74.