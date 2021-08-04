Спартак М
0 : 2
Бенфика
04.08.2021, FT

Фиаско Спартака. Команда Яремчука выиграла матч квалификации ЛЧ в Москве

Состоялся первый поединок 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов

  • 04.08.2021 21:55
  • 3243 просмотра
  • 12 комментариев
Фиаско Спартака. Команда Яремчука выиграла матч квалификации ЛЧ в Москве
© ФК Бенфика

Московский «Спартак» потерпел домашнее фиаско от «Бенфики» (0:2) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Два мяча были забиты во втором тайме. Счет открыл Рафа Силва, а Жилберту удвоил перевес португальцев.

Украинский новичок «Бенфики» Роман Яремчук не был заявлен на игру. Ответный матч пройдет в Португалии 10 августа.

Победитель этой пары будет играть в Q4 ЛЧ, скорее всего, против ПСВ (Нидерланды), который днем ранее убедительно переиграл «Мидтьюлланд» из Дании (3:0).

Лига чемпионов 2021/22

Третий раунд квалификации

Первый матч, 4 августа

«Спартак» (Россия) – «Бенфика» (Португалия) – 0:2

Голы: Рафа Силва, 51, Жилберту. 74.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fangold
      Fangold, 04.08.2021 22:30
    +1
    Ці кривоногі в волейбол паралельно грали, я нарахував 4 гри рукою москви в своїй штрафній, але сербський суддя тупо не хотів ставити пенальті
    Ссылка
    Alexander Fandeev
      Alexander Fandeev, 04.08.2021 22:29
    -1
    Ще й 2 пенальті арбітр в ворота спартака за гру рукою не призначив(ВАР на цій стадії,на жаль,відсутній).
    Ссылка
    FredBear
      FredBear, 04.08.2021 22:28
    0
    Молодцы, порадовали! А ведь это еще Яремчук не играл
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 04.08.2021 22:20
    +1
    Alexander Киев, 04.08.2021 22:16
    Такое чувство, что играл наш Колос против Бенфики! 0 тактики, 0 наигранных схем и 0 моментов. Просто убогий антифутбол клуба из Мордора. Счёт не по игре. Там должно было быть 0:5.
    + Мега радісні новини з болотних околиць.
    І це ще на авансцену не виходив клЮб вохи клутіна зЮніт санкт-ленінград , котрий був визнаний НАЙСЛАБШОЮ командою минулої ЛЧ.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 04.08.2021 22:19
    +4
    UKRAINE FAN, 04.08.2021 22:14
    И про этот чемпионат наши продажные сучки говорят что он сильнее нашего? Так спартак как говно выглядел без шансов
    Какой нафиг сильнее это дорогое дно просто
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.08.2021 22:18
    +5
    Что-то ни одного тролля кацапского не видно. Добро пожаловать в реальность после допинг-олимпиады и купленных судеек в комитетах.
    Ссылка
    Alexander Киев
      Alexander Киев, 04.08.2021 22:16
    +4
    Такое чувство, что играл наш Колос против Бенфики! 0 тактики, 0 наигранных схем и 0 моментов. Просто убогий антифутбол клуба из Мордора. Счёт не по игре. Там должно было быть 0:5.
    Ссылка
    salomon77757
      salomon77757, 04.08.2021 22:15
    +5
    UKRAINE FAN, 04.08.2021 22:14
    И про этот чемпионат наши продажные сучки говорят что он сильнее нашего? Так спартак как говно выглядел без шансов
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 04.08.2021 22:14
    +11
    И про этот чемпионат наши продажные сучки говорят что он сильнее нашего? Так спартак как говно выглядел без шансов
    Ссылка
    Олег Судак
      Олег Судак, 04.08.2021 22:12
    +8
    Якби Бенфіка не піжонила і не тринькала моменти,то по грі мало бути десь 0:7. Після санкцій мокшанський футбол котиться в прірву.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
      Поручик Ржевский, 04.08.2021 22:10
    +12
    Один факт, що це команда українського нападника, відправив московську команду в нокаут.
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    arzekl7
      arzekl7, 04.08.2021 22:07
    +8
    Це перемога Яремчука.)
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