В среду, 4 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором российский «Спартак» в Москве примет португальскую «Бенфику».
«Спартак Москва»
Один из самых титулованных клубов России по окончании прошлого сезона возглавил 51-летний португальский специалист Руй Витория. Под руководством нового главного тренера «спартачи» пока провели два поединка в национальном чемпионате. В первом туре московская команда дома проиграла «Рубину» (0:1), а во втором на выезде минимально выиграла у «Крыльев Советов» (1:0).
В Лиге чемпионов «Спартак» максимально далеко прошел в сезоне 1990/91, когда стал полуфиналистом. Однако те славные для российского клуба времена остались в далеком прошлом, теперь же даже выйти в групповой раунд будет очень непросто. Особенно после того, как жребий свел его с одним из сильнейших коллективов Португалии.
«Бенфика»
Команда Жоржи Жезуша в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали в чемпионате, пропустив вперед «Спортинг» и «Порту». Теперь к «орлам» будет приковано внимание практически всех украинских любителей футбола, поскольку они подписали форварда сборной Украины Романа Яремчука. С продажи 25-летнего нападающего бельгийский «Гент», за который Роман выступал предыдущие четыре сезона, выручил 17 миллионов евро.
Яремчук хотел сыграть в Москве, однако успел провести в составе португальского клуба лишь одно тренировочное занятие, поэтому тренерский штаб решил не рисковать и оставил украинца вне заявки на игру. Тем не менее, общая стоимость футболистов «Бенфики» – больше 300 миллионов евро, так что очевидно, что и без Романа в атаке будет кому забивать голы россиянам.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Бенфика» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.35 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Спартак Москва»: Максименко – Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Умяров, Зобнин, Ларссон, Бакаев, Мозес, Соболев.
«Бенфика»: Влаходимос – Вертонген, Отаменди, Жилберто, Гримальдо, Таарабт, Вайгл, Силва, Фернандеш, Сеферович, Пицци.
4 августа, среда
|«Спартак Москва» – «Бенфика»
|Москва. Стадион «Открытие Банк Арена». 20:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 2»
|Прогноз Sport.ua — 1:3
Денис Шаховец, Sport.ua
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