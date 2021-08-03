В среду, 4 августа, состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором российский «Спартак» в Москве примет португальскую «Бенфику».

«Спартак Москва»

Один из самых титулованных клубов России по окончании прошлого сезона возглавил 51-летний португальский специалист Руй Витория. Под руководством нового главного тренера «спартачи» пока провели два поединка в национальном чемпионате. В первом туре московская команда дома проиграла «Рубину» (0:1), а во втором на выезде минимально выиграла у «Крыльев Советов» (1:0).

В Лиге чемпионов «Спартак» максимально далеко прошел в сезоне 1990/91, когда стал полуфиналистом. Однако те славные для российского клуба времена остались в далеком прошлом, теперь же даже выйти в групповой раунд будет очень непросто. Особенно после того, как жребий свел его с одним из сильнейших коллективов Португалии.

«Бенфика»

Команда Жоржи Жезуша в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали в чемпионате, пропустив вперед «Спортинг» и «Порту». Теперь к «орлам» будет приковано внимание практически всех украинских любителей футбола, поскольку они подписали форварда сборной Украины Романа Яремчука. С продажи 25-летнего нападающего бельгийский «Гент», за который Роман выступал предыдущие четыре сезона, выручил 17 миллионов евро.

Яремчук хотел сыграть в Москве, однако успел провести в составе португальского клуба лишь одно тренировочное занятие, поэтому тренерский штаб решил не рисковать и оставил украинца вне заявки на игру. Тем не менее, общая стоимость футболистов «Бенфики» – больше 300 миллионов евро, так что очевидно, что и без Романа в атаке будет кому забивать голы россиянам.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Бенфика» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.35 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Спартак Москва»: Максименко – Айртон, Джикия, Жиго, Рассказов, Умяров, Зобнин, Ларссон, Бакаев, Мозес, Соболев.

«Бенфика»: Влаходимос – Вертонген, Отаменди, Жилберто, Гримальдо, Таарабт, Вайгл, Силва, Фернандеш, Сеферович, Пицци.

4 августа, среда