Спартак М
0 : 2
Бенфика
04.08.2021, FT

Не хочу быть терпилой. Скандал в Спартаке: его оскорбляла жена Федуна

Спортивный директор Дмитрий Попов озадачил СМИ причинами ухода из клуба

  • 04.08.2021 22:43
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  • 4 комментария
Не хочу быть терпилой. Скандал в Спартаке: его оскорбляла жена Федуна
© ФК Спартак. Дмитрий Попов

В московском «Спартаке» в день матча квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2) возник большой скандал.

Спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов заявил об уходе из «Спартака» и пояснил причины:

«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем. У нас была задача – найти игрока этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти в «Спартак» 24-летнего финалиста недавнего Copa America за 10 миллионов евро – притом что на Transfermarkt он стоит 17. Из-за налогов сумма могла вырасти до 12,5, но агент игрока Марсело Симонян обещал решить этот вопрос и снизить трансферную стоимость до 10.

Леонид Федун сразу воспринял этот вариант негативно – объяснив это так, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такую сумму за него считает неадекватной. Никакие аргументы не действовали – ни основа сборной, только что выигравшей Кубок Америки, ни возраст, ни даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразил скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: «Это мнение Тедеско, и я с ним согласен».

Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой.

Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, но ничего не менялось. Теперь понимаю: с учетом того, что по составу идут консультации с ее любимцем Тедеско, и не могло измениться.

Не могу мириться с откровенным недоверием своей работе, уважаю себя, и единственное, что мне в таких условиях остается сделать, – это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру? Может, Доменико формирует команду под себя?»

После матча владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление Дмитрия Попова:

«Это не мужской поступок – бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, Бог с ним».

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун тоже отреагировал на новость об уходе спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова:

«Попов сказал, что уходит? Он не мог такого сказать. Уже сказал? Выпил, наверное».

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Источник — Спорт-Экспресс

(19 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2
      umnuy2, 05.08.2021 00:05
    0
    трансфермаркет он что думал все идиоты вокруг
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.08.2021 23:47
    +3
    чем больше говно кипит в мокшандии тем лучше!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 04.08.2021 23:15
    +6
    Все правильно сделал, а если честно ,то ваще пофиг
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    cucumber
      cucumber, 04.08.2021 23:07
    -2
    видимо у этого попова с трансфером аргентинца были связаны большие надежды. раз так бомбануло
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