Успешный выезд Шахтера, украинский след в Генке, мифы о бельгийках

Еврокубковый сезон для донецкого «Шахтера» стартовал в небольшом бельгийском городке под названием Генк, в котором население разговаривает на нидерландском. Это и не удивительно, всего в нескольких километрах находится граница со страной тюльпанов. Хотя границей это назвать сложно, ощутить ее не представляется возможным, если только пристально не следить за картой.

Изначально донецкий клуб прилетел в Нидерланды, а именно в Маастрихт. Там же команда и проживала. Дело в том, что в Генке есть большая проблема с отелями высокого уровня, да и обычные умеют преподносить неожиданные сюрпризы. Знакомство с местной инфраструктурой началось с поездки на автобусе по довольно узким дорогам и улочкам как на территории Нидерландов, так и в самой Бельгии. Из любопытного стоит отметить, что водитель отгорожен от пасажиров защитной прозрачной пленкой, но зайти и оплатить проезд у него в кабине можно безо всяких проблем. Также на территории Нидерландов ковидные ограничения намного слабее. В любой магазин, к примеру, можно войти без маски. В Бельгии с этим все строже.

В самом Генке футбол любят безумно, иначе как можно объяснить арену с вместимостью в почти 25 тысяч зрителей при около 64 тысячах жителей в городе. Последняя реконструкция стадиона проводила относительно недавно – в 2012-м году, но президент клуба недавно сообщил, что в ближайшее время планирует обновить арену. Если не выйдет ее расширить, то хотя бы усовершенствовать. На сегодня «Luminus Arena» выглядит довольно блекло снаружи, но внутри все намного интереснее.

Учитывая, что «Генк» – клуб бельгийский, один из главных спонсоров у него соответствующий – пиво Cristal. С 2011-го по 2016-й стадион команды носил название данной компании. К слову, один из опытных бельгийских коллег искрометно пошутил на эту тему. Увидив, как бармен наливает в конференц-зале в бокал лагера Cristal с содержанием алкоголя 5.0%, он бросил в стиле Крокодила Данди: «Разве это пиво? Вот это пиво!». При этом бельгиец наслаждался вкусом регионального пшеничного пива Hapkin, крепостью 8.5%.

Кстати, бельгийцы очень хвалят Малиновского, который провел здесь больше трех сезонов, сыграв 130 матчей. Есть в Генке еще один украинский след. В 1948 году в этом горде появилась православная община, которая состояла из украинских рабочих, прибывших с семьями из оккупационной зоны в послевоенной Германии. Они поселились в Генке и со временем возвели православный храм – собор Архангела Михаила.

За два часа до начала матча «Генк» – «Шахтер» произошел забавный случай. Группа украинских журналистов совершала обход по периметру стадиона, целенаправленно двигаясь в направлении к фан-шопу. Возле входа работник клубного магазина сообщил шокирующую новость о том, что внутрь пускают лишь болельщиков «Генка». И действительно, сразу же после отказа нам внутрь пустили фанов «сине-белых», которые пришли с атрибутикой клуба. Через час очередь уже была солидной.

Существует стереотип об отсутствии особой красоты у бельгийских девушек. В самом городе разрушить его не удалось ввиду слишком малой выборки из-за ограниченного количества людей на улицах. А вот на стадионе была уже совсем другая ситуация. Первое, что бросалось в глаза – симпатичные девушки с опрыскивателями, которые предлагали всем болельщикам продезинфицировать руки жидким антисептиком. Идея отличная, исполнение – не хуже, но даже в Бельгии не все болельщики шли с ними на контакт. К слову, по рассказам местных, противников вакцинации и вышек 5G здесь довольно много.

На матч с «Шахтером» действовало суровое ограничение по количеству зрителей, поэтому трибуны посетили около пяти тысяч человек. Но они образцово выложились в этот вечер, атмосфера стояла что надо. Больше всего поразило то, что «затягивал» не только фан-сектор. Из «Шахтера» от бельгийских фанов сильно доставалось Маркосу Антонио, который еще в первом тайме решил что-то рассказать местным болельщикам. После этого его еще долгое время «зафукивали» во время касаний к мячу.

Что касается самого матча, то для украинского клуба все могло сложиться хуже. «Генк», хоть и был андердогом противостояния, начал встречу очень храбро и в концовке первого тайма даже немного доминировал, открыв счет в матче. Атакующее трио, которое местные называют БИО (Бонгонда, Ито, Онуачу) моментами неслабо терзало защитные редуты «оранжево-черных», особенно после обрезок игроков центра поля. Футболисты «Шахтера» за первый тайм создали всего один по-настоящему голевой момент и уходили на перерыв с понимаем того, что Соломон дальше не помощник. Слишком рьяно охотились за его ногами бельгийцы в первые 45 минут, слишком много ударов пришлось в цель.

Второй тайм показал разницу в классе. Донецкий клуб заиграл чуть проще, уменьшив при этом количество потерь. В начале второго 45-минутки «Генк» мог забивать второй мяч, но и у своих ворот раз за разом получал опасные атаки от украинцев. Чувствовалась комфортная уверенность, что «горняки» вот-вот сравняют. И это случилось, помог правый защитник соперников Муньос, который даже как-то глупо сфолил на Педриньо. Этот же колумбиец дал маху и во время второго взятия ворот бельгийцев. К тому моменту шла 81-я минута, казалось, что все могло закончиться ничьей. Но три игрока, которые вышли на замену (Марлос, Исмаили и Алан Патрик) организовали шикарную комбинацию с выводом последнего на почти пустые ворота. Снова допустил ошибку Муньос, которого бельгийская пресса не разнесла в пух и прах лишь из-за того, что он очень классно подключался у атакам.

Трибуны встретили финальный свисток с капелькой разочарования. Но игроки «Генка» обошли все сектора, поблагодарив фанов за горячую поддержку. Футболистам аплодировали стоя, несмотря на поражение в домашних стенах. «Генк» – один из образцов для небольших украинских клубов, которые стремятся становиться лучше. Здесь нет космического бюджета, но есть президент, который одержим футболом, хорошая академия и правильный вектор развития.