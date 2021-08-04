Успешный выезд Шахтера, украинский след в Генке, мифы о бельгийках

Корреспондент Sport.ua съездил с «Шахтером» в Бельгию и остался под впечатлением

  • 04.08.2021 12:24
  • 1775 просмотров
  • 3 комментария
Успешный выезд Шахтера, украинский след в Генке, мифы о бельгийках
© ФК Шахтер

Еврокубковый сезон для донецкого «Шахтера» стартовал в небольшом бельгийском городке под названием Генк, в котором население разговаривает на нидерландском. Это и не удивительно, всего в нескольких километрах находится граница со страной тюльпанов. Хотя границей это назвать сложно, ощутить ее не представляется возможным, если только пристально не следить за картой. 

Изначально донецкий клуб прилетел в Нидерланды, а именно в Маастрихт. Там же команда и проживала. Дело в том, что в Генке есть большая проблема с отелями высокого уровня, да и обычные умеют преподносить неожиданные сюрпризы. Знакомство с местной инфраструктурой началось с поездки на автобусе по довольно узким дорогам и улочкам как на территории Нидерландов, так и в самой Бельгии. Из любопытного стоит отметить, что водитель отгорожен от пасажиров защитной прозрачной пленкой, но зайти и оплатить проезд у него в кабине можно безо всяких проблем. Также на территории Нидерландов ковидные ограничения намного слабее. В любой магазин, к примеру, можно войти без маски. В Бельгии с этим все строже.

В самом Генке футбол любят безумно, иначе как можно объяснить арену с вместимостью в почти 25 тысяч зрителей при около 64 тысячах жителей в городе. Последняя реконструкция стадиона проводила относительно недавно – в 2012-м году, но президент клуба недавно сообщил, что в ближайшее время планирует обновить арену. Если не выйдет ее расширить, то хотя бы усовершенствовать. На сегодня «Luminus Arena» выглядит довольно блекло снаружи, но внутри все намного интереснее.

Учитывая, что «Генк» – клуб бельгийский, один из главных спонсоров у него соответствующий – пиво Cristal. С 2011-го по 2016-й стадион команды носил название данной компании. К слову, один из опытных бельгийских коллег искрометно пошутил на эту тему. Увидив, как бармен наливает в конференц-зале в бокал лагера Cristal с содержанием алкоголя 5.0%, он бросил в стиле Крокодила Данди: «Разве это пиво? Вот это пиво!». При этом бельгиец наслаждался вкусом регионального пшеничного пива Hapkin, крепостью 8.5%.

Кстати, бельгийцы очень хвалят Малиновского, который провел здесь больше трех сезонов, сыграв 130 матчей. Есть в Генке еще один украинский след. В 1948 году в этом горде появилась православная община, которая состояла из украинских рабочих, прибывших с семьями из оккупационной зоны в послевоенной Германии. Они поселились в Генке и со временем возвели православный храм – собор Архангела Михаила.

За два часа до начала матча «Генк» – «Шахтер» произошел забавный случай. Группа украинских журналистов совершала обход по периметру стадиона, целенаправленно двигаясь в направлении к фан-шопу. Возле входа работник клубного магазина сообщил шокирующую новость о том, что внутрь пускают лишь болельщиков «Генка». И действительно, сразу же после отказа нам внутрь пустили фанов «сине-белых», которые пришли с атрибутикой клуба. Через час очередь уже была солидной.

Существует стереотип об отсутствии особой красоты у бельгийских девушек. В самом городе разрушить его не удалось ввиду слишком малой выборки из-за ограниченного количества людей на улицах. А вот на стадионе была уже совсем другая ситуация. Первое, что бросалось в глаза – симпатичные девушки с опрыскивателями, которые предлагали всем болельщикам продезинфицировать руки жидким антисептиком. Идея отличная, исполнение – не хуже, но даже в Бельгии не все болельщики шли с ними на контакт. К слову, по рассказам местных, противников вакцинации и вышек 5G здесь довольно много. 

На матч с «Шахтером» действовало суровое ограничение по количеству зрителей, поэтому трибуны посетили около пяти тысяч человек. Но они образцово выложились в этот вечер, атмосфера стояла что надо. Больше всего поразило то, что «затягивал» не только фан-сектор. Из «Шахтера» от бельгийских фанов сильно доставалось Маркосу Антонио, который еще в первом тайме решил что-то рассказать местным болельщикам. После этого его еще долгое время «зафукивали» во время касаний к мячу.

Что касается самого матча, то для украинского клуба все могло сложиться хуже. «Генк», хоть и был андердогом противостояния, начал встречу очень храбро и в концовке первого тайма даже немного доминировал, открыв счет в матче. Атакующее трио, которое местные называют БИО (Бонгонда, Ито, Онуачу) моментами неслабо терзало защитные редуты «оранжево-черных», особенно после обрезок игроков центра поля. Футболисты «Шахтера» за первый тайм создали всего один по-настоящему голевой момент и уходили на перерыв с понимаем того, что Соломон дальше не помощник. Слишком рьяно охотились за его ногами бельгийцы в первые 45 минут, слишком много ударов пришлось в цель.

Второй тайм показал разницу в классе. Донецкий клуб заиграл чуть проще, уменьшив при этом количество потерь. В начале второго 45-минутки «Генк» мог забивать второй мяч, но и у своих ворот раз за разом получал опасные атаки от украинцев. Чувствовалась комфортная уверенность, что «горняки» вот-вот сравняют. И это случилось, помог правый защитник соперников Муньос, который даже как-то глупо сфолил на Педриньо. Этот же колумбиец дал маху и во время второго взятия ворот бельгийцев. К тому моменту шла 81-я минута, казалось, что все могло закончиться ничьей. Но три игрока, которые вышли на замену (Марлос, Исмаили и Алан Патрик) организовали шикарную комбинацию с выводом последнего на почти пустые ворота. Снова допустил ошибку Муньос, которого бельгийская пресса не разнесла в пух и прах лишь из-за того, что он очень классно подключался у атакам.

Трибуны встретили финальный свисток с капелькой разочарования. Но игроки «Генка» обошли все сектора, поблагодарив фанов за горячую поддержку. Футболистам аплодировали стоя, несмотря на поражение в домашних стенах. «Генк» – один из образцов для небольших украинских клубов, которые стремятся становиться лучше. Здесь нет космического бюджета, но есть президент, который одержим футболом, хорошая академия и правильный вектор развития.  

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 04.08.2021 12:40
    0
    samird, 04.08.2021 12:31
    А как вы определили, что они симпатичные, если барышни были в масках?
    на ощуп
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 04.08.2021 12:33
    +2
    samird, 04.08.2021 12:31
    А как вы определили, что они симпатичные, если барышни были в масках?
    Интуитивно
    Ссылка
    samird
      samird, 04.08.2021 12:31
    +3
    А как вы определили, что они симпатичные, если барышни были в масках?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности