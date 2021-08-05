ОФИЦИАЛЬНО. Ярославский избран президентом харьковского Металлиста

Решение принято в соответствии с законодательством и документами клуба

  • 05.08.2021 00:41
  • 761 просмотр
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Ярославский избран президентом харьковского Металлиста
© ФК Металлист Харьков. Александр Ярославский

Харьковский «Металлист» официально объявил, что на пост президента клуба избран Александр Ярославский.

Решение принято в соответствии с законодательством Украины и документами клуба.

Ранее Ярославский говорил, что не имеет права заниматься футболом до 2023 года, когда истечет 10 лет с момента продажи харьковского клуба беглому бизнесмену Сергею Курченко.

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Источник — ФК Металлист

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    rus
      rus, 05.08.2021 01:24
    0
    Віталій Ткачук, 05.08.2021 01:18
    Ура, давайте аплодували. Диваки, вас розводять як котенят. Людині заборонено займатися футболом до 2023 року. Що з цього випливає? Вмикайте мозок.
    Кто запретил, конкретно. За что.
    Ссылка
    turist86
      turist86, 05.08.2021 01:22
    0
    Віталій Ткачук, 05.08.2021 01:18
    Ура, давайте аплодували. Диваки, вас розводять як котенят. Людині заборонено займатися футболом до 2023 року. Що з цього випливає? Вмикайте мозок.
    Хто йому заборонив? УАФ, УЄФА, ФІФА?
    чи шістка Януковича, яка ще у 2014 році втекла "за парєбрік"?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
      Віталій Ткачук, 05.08.2021 01:18
    -2
    Ура, давайте аплодували. Диваки, вас розводять як котенят. Людині заборонено займатися футболом до 2023 року. Що з цього випливає? Вмикайте мозок.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 05.08.2021 00:58
    0
    Желто синий самый сильный. Север правый просит гол.
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    rus
      rus, 05.08.2021 00:50
    0
    Вот и хорошо!
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    avtv5555
      avtv5555, 05.08.2021 00:50
    0
    Ну и отлично.
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