ОФИЦИАЛЬНО. Ярославский избран президентом харьковского Металлиста

Харьковский «Металлист» официально объявил, что на пост президента клуба избран Александр Ярославский.
Решение принято в соответствии с законодательством Украины и документами клуба.
Ранее Ярославский говорил, что не имеет права заниматься футболом до 2023 года, когда истечет 10 лет с момента продажи харьковского клуба беглому бизнесмену Сергею Курченко.
ЯРОСЛАВСКИЙ: «После игры у меня голоса не было, ножки тряслись»
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Источник — ФК Металлист
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чи шістка Януковича, яка ще у 2014 році втекла "за парєбрік"?
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