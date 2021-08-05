ОФИЦИАЛЬНО. Ярославский избран президентом харьковского Металлиста

Харьковский «Металлист» официально объявил, что на пост президента клуба избран Александр Ярославский.

Решение принято в соответствии с законодательством Украины и документами клуба.

Ранее Ярославский говорил, что не имеет права заниматься футболом до 2023 года, когда истечет 10 лет с момента продажи харьковского клуба беглому бизнесмену Сергею Курченко.

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