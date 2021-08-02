ЯРОСЛАВСКИЙ: «После игры у меня голоса не было, ножки тряслись»

Руководитель харьковского «Металлиста» Александр Ярославский после матча против «Ужгорода» (3:1) рассказал о дальнейших планах:

«Первое – мы будем усиливать «Металлист». Был подписан контракт с Матеусом Пейшото. Через неделю он будет в Харькове. Нам нужен был центрфорвард – теперь он у нас есть. Сегодня не играл Маилтон, решили его поберечь. Первая задача – это усиление команды. Вернуть болельщиков на стадион мы можем только игрой команды.

Сегодня после игры «Металлиста» у меня голоса не было, ножки тряслись. Все возвращается на круги своя. Естественно, будем «Металлист» усиливать, чтобы был сильнее образца 2005–2013 годов. Хорошо, что мы играем в Первой лиге, сможем посмотреть, какие позиции надо будет усилить. И через год мы выйдем в УПЛ таким составом, что будь здоров. Это пока наработки.

Основная задача власти сейчас – окончательно оформить собственность базы, стадиона, здании академии. Все это висело в воздухе, и теперь, я надеюсь, распоряжением облгосадминистрации и Кабмина их передадут в город. Тогда уже можно будет полномасштабно переходить к реконструкции».