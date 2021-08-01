Открытие сезона в Харькове. Металлист одержал вторую победу в Первой лиге

В Харькове состоялось открытие сезона. «Металлист» одержал вторую победу в Первой лиге.
Команда Александра Кучера выиграла у «Ужгорода» со счетом 3:1.
Турнирную таблицу второго эшелона украинского футбола возглавляют «Кривбасс», «Металлист» и «Краматорск» (по 6 очков из 6).
Первая лига. 2-й тур
«Металлист» Харьков – «Ужгород» – 3:1
Голы: Сартина, 45+1 (автогол), Мизюк, 62, Жо, 90 – Хомченко, 77.
Турнирная таблица после 2-го тура
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Источник — Sport.ua
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