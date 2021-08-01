Открытие сезона в Харькове. Металлист одержал вторую победу в Первой лиге

Команда Александра Кучера выиграла у «Ужгорода» со счетом 3:1

  • 01.08.2021 20:45
  • 1418 просмотров
  • 5 комментариев
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Открытие сезона в Харькове. Металлист одержал вторую победу в Первой лиге
© ФК Металлист Харьков

В Харькове состоялось открытие сезона. «Металлист» одержал вторую победу в Первой лиге.

Команда Александра Кучера выиграла у «Ужгорода» со счетом 3:1.

Турнирную таблицу второго эшелона украинского футбола возглавляют «Кривбасс», «Металлист» и «Краматорск» (по 6 очков из 6).

Первая лига. 2-й тур

«Металлист» Харьков – «Ужгород» – 3:1

Голы: Сартина, 45+1 (автогол), Мизюк, 62, Жо, 90 – Хомченко, 77.

Турнирная таблица после 2-го тура

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 01.08.2021 21:19
    0
    Скільки було глядачів?
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 01.08.2021 21:16
    +1
    Саша Мізюк - трудяга- роботяга, трошки опита - буде топ ігрок! Тим більше наш коріний земляк із Борівщини, с.Ізюмське- гордість!!!
    Ссылка
    Милан Милан
    online
      Милан Милан, 01.08.2021 21:15
    -3
    Ну уже понятно, кто в упл выйдет. Кривбасс по указанию Зеленского и деньги Ярославского.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 01.08.2021 21:08
    -1
    интересно, почему Маилтон не играл?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 01.08.2021 20:59
    +4
    С победой!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 01.08.2021 20:59
    +4
    С победой!
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 01.08.2021 21:16
    +1
    Саша Мізюк - трудяга- роботяга, трошки опита - буде топ ігрок! Тим більше наш коріний земляк із Борівщини, с.Ізюмське- гордість!!!
    Ссылка
    Леонід Вишневський
    online
      Леонід Вишневський, 01.08.2021 21:19
    0
    Скільки було глядачів?
    Ссылка
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