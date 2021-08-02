В Харькове состоялось открытие сезона. «Металлист» одержал вторую победу в Первой лиге.
Команда Александра Кучера выиграла у «Ужгорода» со счетом 3:1.
Первая лига. 2-й тур
«Металлист» Харьков – «Ужгород» – 3:1
Голы: Сартина, 45+1 (автогол), Мизюк, 62, Жо, 90 – Хомченко, 77.
ГОЛ! 1:0. Сартина, 45+1 мин.
ГОЛ! 2:0. Мизюк, 62 мин.
ГОЛ! 2:1. Хомченко, 77 мин.
ГОЛ! 3:1. Жо, 90 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Оливейра да Силва (Металлист).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Хомченко (Ужгород).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).
|44'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Дмитрий Сартина (Ужгород).
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Источник — Sport.ua
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