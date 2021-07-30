2-й тур
Черноморец
0 : 0
Днепр-1
31.07.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.07.2021 23:49
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Черноморец – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© fcdnipro.ua

В субботу, 31 июля, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и «Днепр-1». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30.

Матч должен был состояться в Одессе, однако из-за проблем «моряков» с стадионом игру перенесли в Днепр. В первом туре команды натерпелись от своих соперников, но получили разный результат. «Днепр-1» в меньшинстве заработал ничью с «Ворсклой», причем днепрянам в той игре откровенно повезло. А «Черноморец» без шансов уступил «Десне» - 0:3. Поэтому командам будет что доказывать своим болельщикам. Особенно это касается одесситов, против которых враждебно настроены собственные ультрас из-за большого количества арендованных футболистов из Киева. Возможна, уверенная игра и результаты смогут растопить лед отношений?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» - «Днепр-1».

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Источник — Sport.ua

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