В субботу, 31 июля, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют одесский «Черноморец» и «Днепр-1». Матч пройдет в Днепре на поле стадиона «Днепр-Арена», начало в 19:30.

Матч должен был состояться в Одессе, однако из-за проблем «моряков» с стадионом игру перенесли в Днепр. В первом туре команды натерпелись от своих соперников, но получили разный результат. «Днепр-1» в меньшинстве заработал ничью с «Ворсклой», причем днепрянам в той игре откровенно повезло. А «Черноморец» без шансов уступил «Десне» - 0:3. Поэтому командам будет что доказывать своим болельщикам. Особенно это касается одесситов, против которых враждебно настроены собственные ультрас из-за большого количества арендованных футболистов из Киева. Возможна, уверенная игра и результаты смогут растопить лед отношений?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» - «Днепр-1».