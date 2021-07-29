В субботу, 31 июля, состоится матч 2-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

«Черноморец»

«Моряки» вынуждены проводить первый домашний матч после возвращения в элитный дивизион на выезде, поскольку футбольное поле одесского стадиона пока не отвечает требованиям для игр на профессиональном уровне. Во втором круге «Днепр-1» приедет в Одессу, чтобы сыграть «домашний» матч.

А тем временем на арене проводятся концерты, после которых о пригодности газона к проведению матчей говорить не приходится. Посетители музыкальных мероприятий, которые проходят на арене, попросту вытоптали игровое поле. В частности, 17 июля состоялся концерт исполнителя Monatik, на котором присутствовали около 20 тысяч зрителей. 24 июля на стадионе «Черноморец» выступил Макс Корж при 45 тысячах присутствующих.

Поэтому пока команде Юрия Мороза, большую часть которой составляют арендованные у киевского «Динамо» молодые игроки, приходится несладко. Одесситам не хватает опыта выступлений на подобном уровне, что доказал матч первого тура Премьер-лиги с черниговской «Десной». «Северяне» хоть и испытывают финансовые трудности, но все же без проблем обыграли новичка элитного дивизиона со счетом 3:0.

«Днепр-1»

Для днепрян это уже третий сезон в УПЛ. В двух предыдущих их называли претендентами на выход в еврокубки, в первую очередь потому, что состав «Днепра-1» по именам был сопоставим с игроками луганской «Зари», которая из года в год выступает в Лиге Европы. Но под руководством Дмитрия Михайленко клуб как поднялся в элиту, так был и на грани вылета в Первую лигу, а потому на тренерском мостике произошли изменения.

Во второй части прошлого сезона «Днепр-1» возглавил хорватский специалист Игор Йовичевич, который уже был известен в Украине благодаря работе во львовских «Карпатах». Под руководством нового наставника результаты днепрян значительно улучшились, а потому на первый взгляд кажется, что еврокубки без них теперь уж точно не пройдут. А именно матчи на евроарене могут заставить болельщиков легендарного «Днепра» вернуться на трибуны и поверить в новую команду.

На старте нынешнего сезона подопечные Йовичевича сыграли на выезде с полтавской «Ворсклой» со счетом 2:2. У «Днепра-1» в том матче удаление получил защитник Сергей Логинов, который не сможет помочь своей команде в предстоящем поединке. Однако и «Черноморец» не сможет рассчитывать на хавбека Богдана Белошевского. Возможно, вместо него против днепрян сыграет ганский полузащитник Мохаммед Кадири, внесенный в заявку одесситов накануне.

Ориентировочные составы

«Черноморец»: Кучерук – Скорко, Михайленко, Мартыненко, Кузык, Вачиберидзе, Кадири, Брагару, Авагимян, Шторгин, Ванат.

«Днепр-1»: Паст – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Когут, Джурасек, Н.Кравченко, Русин, Чуже, Довбик.

31 июля, суббота