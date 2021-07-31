2-й тур
Черноморец
0 : 3
Днепр-1
31.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Черноморец - Днепр-1 - 0:3. Легкий разгром. Видео голов и обзор матча

Одесская команда уступила на своем поле

  • 31.07.2021 21:36
  • 1476 просмотров
  • 2 комментария
Черноморец - Днепр-1 - 0:3. Легкий разгром. Видео голов и обзор матча
© scdnipro1.com.ua

В матче УПЛ «Черноморец» на своем поле не сумел справиться с «Днепром-1» и пропустил три безответных гола.

События матча
61' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
51' ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
40' ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Варелыч Васин
    online
      Варелыч Васин, 31.07.2021 22:23
    0
    Опечатка дынама2 - Днепр1
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 31.07.2021 21:41
    +1
    Пока что Черноморец самая стабильная команда.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 31.07.2021 21:41
    +1
    Пока что Черноморец самая стабильная команда.
    Ссылка
    Варелыч Васин
    online
      Варелыч Васин, 31.07.2021 22:23
    0
    Опечатка дынама2 - Днепр1
    Ссылка
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