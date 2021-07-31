Черноморец - Днепр-1 - 0:3. Легкий разгром. Видео голов и обзор матча

В матче УПЛ «Черноморец» на своем поле не сумел справиться с «Днепром-1» и пропустил три безответных гола.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Днепр-1).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Пихаленок (Днепр-1).
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Источник — Sport.ua
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