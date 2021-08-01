Тренер Днепра-1: «Все запланированное удалось. Респект команде»

Тренер «Днепра-1» Юрий Беньо прокомментировал уверенную победу днепрян в матче против «Черноморца» (3:0).

- Результат приятный. Это «Днепр-1» такой сильный или «Черноморец» не вошел в сезон?

- Со стороны могло показаться, что игра была легкой, хотя на самом деле так не было. Все, что запланировал тренерский штаб, игроки воплотили на поле. Единственное, не хватало реализации, когда на первых минутах создавали много моментов. Было заметно, что ребята очень спешили из-за большого желания забить первый гол. Можно было спокойно сыграть в последней стадии - тогда бы было легче вести игру. А когда много создаешь и не забиваешь, всегда ждешь, что соперник может наказать. Тем более, что у них много было стандартов. Возможно, большой опасности не было, но хотелось держать игру постоянно под своим контролем. Еще раз скажу, что все запланированное удалось, поэтому респект команде.

- Вы сделали несколько изменений в стартовом составе. Находитесь еще в поиске оптимального состава?

- Нет, поиска нет. У нас есть группа футболистов, на которых мы рассчитываем. Сейчас есть возможность у тренерского штаба в зависимости от плана на игру проводить ротацию. Сборы мы прошли не всем составом, но сейчас футболисты добавляются, и уже есть конкуренция, выбор.

- Насколько необычно было на скамейке запасных без главного тренера? Он хвалил работу тренеров, мол, что они такое сказали Адамюку...

- Он разобрался на стандарте и забил красивый гол. Можем его похвалить. А тренер был рядом и держал руку на пульсе. Все было под контролем.

- Кроме нереализации, были моменты в игре, которые вам не понравились?

- Обязательно такое всегда есть. Тем более, что сейчас только начало сезона. И очень много, над чем будем еще работать. Мы понимаем, с каким соперником играли - много молодых футболистов, для которых это первый опыт в Премьер-лиге. Работы еще много. Трудно, что не все футболисты прошли с нами полные сборы. Поэтому нам нужно время, чтобы привести всех к общему знаменателю.