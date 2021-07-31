2-й тур
Черноморец
0 : 3
Днепр-1
31.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Тотальное доминирование. Днепр-1 без проблем разгромил Черноморец

Рабочий гол, автогол и шедевр - зрители увидели забитые мячи на любой вкус

  • 31.07.2021 21:20
  • 2445 просмотров
  • 16 комментариев
Тотальное доминирование. Днепр-1 без проблем разгромил Черноморец
© СК Днепр-1

Матч второго тура между «Черноморцем» и «Днепром-1» должен был состояться в Одессе, но из-за неготовности местного стадиона встречу перенесли на «Днепр-Арену», оставив за «моряками» статус хозяев поля. Таким образом, первый матч «Черноморца» в Одессе после возвращения в элиту откладывается. Но, может, такой расклад для подопечных Юрия Мороза не так уж плох, ведь одесские ультрас, недовольные тесными связями одесского клуба с киевским «Динамо», пообещали устроить своей команде «теплый» прием.

С разными настроениями завершили соперники свои матчи первого тура. Одесситы крупно проиграли в Чернигове «Десне», а днепряне продемонстрировали характер в Полтаве и в меньшинстве вырвали ничью у «Ворсклы». Пришлось командам решать и кадровые последствия. У «Черноморца» дисквалификацию отбывал Билошевский, а у «Днепра-1» по той же причине не мог помочь своим партнерам Логинов. Главный тренер днепрян Игор Йовичевич, также удаленный в прошлом туре, был вынужден с трибун наблюдать за игрой номинальных гостей.

После стартового свистка днепряне завладели преимуществом, высоко прессингуя соперников и оказывая давление на защитные построения номинальных хозяев. Первый по-настоящему опасный момент состоялся после ошибки Кадири. Ганец потерял мяч, и днепряне организовали стремительную контратаку. Ситуацию спас все тот же Кадири, который успел вернуться в свою штрафную и заблокировать удар Чуже. Вскоре угрожал воротам уже Пихалёнок, с линии штрафной пробивший рядом со штангой.

Одесситы в атаке рассчитывали преимущественно на навесы со «стандартов», но обострить ситуацию таким образом не получалось. Днепряне проводили позиционные атаки и периодически создавали угрозы воротам. В одном из эпизодов после заброса Пихалёнка Чуже не реализовал еще одну голевую возможность. Едва не забил и герой первого тура Довбик, который в касание пробил после прострела Чуже: свою команду выручил голкипер Кучерук. И все же, днепряне реализовали свое преимущество еще в первом тайме. Чуже сделал передачу в центр штрафной на Пихалёнка, который точным ударом отправил мяч в ворота.

В перерыве тренерский штаб «Черноморца» сделал три изменения в составе (на поле вышли Исаенко, Бугай и Долгов), но вскоре после возобновления игры одесситов ждала очередная неприятность. После прострела Назаренко мяч попал в Дубко и залетел в ворота.

Добившись комфортного преимущества, днепряне ослабили давление на штрафную соперников, сконцентрировавшись на контрнаступательных действиях. Такая тактика принесла результат довольно быстро, причем третий гол в ворота «Черноморца» вышел очень эффектным. Никита Кравченко навесил с правого фланга, и Адамюк пробил в прыжке боковыми «ножницами»: после рикошета от «несчастного» Дубко мяч влетел под перекладину.

Таким образом, уже в середине второй половины встречи вопрос о победителе противостояния был практически снят. В действиях одесситов появилась безнадежность, а днепряне без особого труда продолжали создавать моменты у ворот номинальных хозяев. Был близок к дублю Пихалёнок, но полузащитник из-за пределов штрафной попал в штангу. Мог забивать и Ярмолюк, после удара которого свою команду выручил Кучерук. Впрочем, счет более не изменился: Днепр-1 одержал разгромную победу.

В следующем туре «Днепр-1» будет принимать «Мариуполь», а «Черноморец» в Харькове будет противостоять «Металлисту 1925».

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Черноморец» - «Днепр-1» - 0:3.

 Пихаленок, 40, Дубко, 50 (аг), Адамюк, 62.

 Дубко, 19, С. Кравченко, 39, Джурасек, 64 - Дубинчак, 22.

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Кадири, Скорко (Долгов, 46), Д. Кузык, Михайленко, С. Кравченко (Вачиберадзе, 70), Брагару, Штогрин, Авагимян (Бугай, 46), Ванат (Исаенко, 46).

«Днепр-1»: Паст, Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек (Игнатенко, 68), Ди Франко (Русин, 63), Пихаленок (Ярмолюк, 68), Чуже (Билл, 83), Назаренко (Когут, 63), Довбик.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    osso
    online
      osso, 31.07.2021 21:56
    -1
    Да и Браво новому спонсору Черноморца Favbet , самый спонсоровый спонсор в Украине. Браво Favbet...
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 31.07.2021 21:51
    0
    __Funny_Cat__, 31.07.2021 21:48
    Динамовское будущее уже играет в сборной и добивается 1/4 на Евро
    А так же берет требл в сезоне !
    Крот а чего у тебя так полыхает ?
    Мы же понимаем что у ДК и дальше будут ведущие украинские игроки , а твоя копанка будет бегать с мешком денег к павелке чтобы Патрику какому-то паспорт выдали
    Все правильно, в дыроморце вообще не понятно кто.. явно ряженные динамовцы
    Ссылка
    MasterSith_2013
    online
      MasterSith_2013, 31.07.2021 21:50
    -1
    а чого ви чекали від Динамо-2 все показали перші матчі дальше гірше. Думаю як би керівнцтво таки продали клуб власникам стадіону які при баблі можливо получили б кращий Чорноморець конкурентно спроможний так дно на дні як вийшли так і вилитять
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    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 31.07.2021 21:48
    -1
    Ввиду достаточно юного возраста приданных Черноморцу арендованных игроков и неутешительных результатов, демонстрируемых командой Черноморец, - предлагаю переименовать их в команду "Мальчики для битья". (не удивлюсь, если еще до конца 1-го круга они оформят еще 3-4 крупных поражения...).
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 31.07.2021 21:48
    +1
    Володимир Ляшенко, 31.07.2021 21:31
    Так ось воно яке, світле динамівське майбутнє! Золота молодьож, йопт Найкрутіша в Україні школа, а шо ви хотіли
    І нашо ДК ті грьобані трансфери - своїми пітомцамі усіх порвуть
    Динамовское будущее уже играет в сборной и добивается 1/4 на Евро
    А так же берет требл в сезоне !
    Крот а чего у тебя так полыхает ?
    Мы же понимаем что у ДК и дальше будут ведущие украинские игроки , а твоя копанка будет бегать с мешком денег к павелке чтобы Патрику какому-то паспорт выдали
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 31.07.2021 21:46
    0
    avtoigor, 31.07.2021 21:44
    Днепр1 будет ставить вас кротов бразильских раком и боком и прискоком готовьтесь дальше уже не будет Ингульцов и Львова, разве что ваша фарма Арендупольская
    Т.е. ты с первого раза не осознал, что ты д.ун!? Решил продолжить!?
    Ссылка
    avtoigor
      avtoigor, 31.07.2021 21:44
    0
    Днепр1 будет ставить вас кротов бразильских раком и боком и прискоком готовьтесь дальше уже не будет Ингульцов и Львова, разве что ваша фарма Арендупольская
    Ссылка
    avtoigor
      avtoigor, 31.07.2021 21:36
    -5
    Кроты весельчаки вас ждёт та же участь, потерпите. Я посмотрю когда Днепр1 будет с вами играть как запрете потом, вспомните мои слова
    Ссылка
    osso
    online
      osso, 31.07.2021 21:33
    -1
    Вот это тренер в Одессе. Мы ждали его 30 лет и вот он Мороз Ивановичь опустил Одессу ниже плинтуса. Все рады , Ультрас в шоке. А мы олимпиаду смотрим и гордимся нашими олимпийцами.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 31.07.2021 21:31
    +2
    Так ось воно яке, світле динамівське майбутнє! Золота молодьож, йопт Найкрутіша в Україні школа, а шо ви хотіли
    І нашо ДК ті грьобані трансфери - своїми пітомцамі усіх порвуть
    Ссылка
    avtoigor
      avtoigor, 31.07.2021 21:31
    +5
    Интересный матч, поздравляю Днепр1с победой, молодцы
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 21:30
    +2
    Слабовато. И Чуже через пень-колоду играл. Можно было штук 5 положить, так почему сбросили обороты.(
    Ссылка
    Vladimir-Kharkiv
    online
      Vladimir-Kharkiv, 31.07.2021 21:29
    -3
    Вот Суркисятко вам говнеца подкинуло
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 31.07.2021 21:24
    0
    С таким говносоставом и говнотренером Черноморец за два тура пропустил всего 6 мячей-это можно назвать очень удачным дебютом
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 31.07.2021 21:23
    -1
    Дыроморец никакущий
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 31.07.2021 21:22
    +3
    С победой Днепр! Первый фарм повержен, ждём второй фарм на следующей неделе.
    Ссылка
    avtoigor
      avtoigor, 31.07.2021 21:31
    +5
    Интересный матч, поздравляю Днепр1с победой, молодцы
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 31.07.2021 21:22
    +3
    С победой Днепр! Первый фарм повержен, ждём второй фарм на следующей неделе.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко
    online
      Володимир Ляшенко, 31.07.2021 21:31
    +2
    Так ось воно яке, світле динамівське майбутнє! Золота молодьож, йопт Найкрутіша в Україні школа, а шо ви хотіли
    І нашо ДК ті грьобані трансфери - своїми пітомцамі усіх порвуть
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 21:30
    +2
    Слабовато. И Чуже через пень-колоду играл. Можно было штук 5 положить, так почему сбросили обороты.(
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 31.07.2021 21:48
    +1
    Володимир Ляшенко, 31.07.2021 21:31
    Так ось воно яке, світле динамівське майбутнє! Золота молодьож, йопт Найкрутіша в Україні школа, а шо ви хотіли
    І нашо ДК ті грьобані трансфери - своїми пітомцамі усіх порвуть
    Динамовское будущее уже играет в сборной и добивается 1/4 на Евро
    А так же берет требл в сезоне !
    Крот а чего у тебя так полыхает ?
    Мы же понимаем что у ДК и дальше будут ведущие украинские игроки , а твоя копанка будет бегать с мешком денег к павелке чтобы Патрику какому-то паспорт выдали
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 31.07.2021 21:51
    0
    __Funny_Cat__, 31.07.2021 21:48
    Динамовское будущее уже играет в сборной и добивается 1/4 на Евро
    А так же берет требл в сезоне !
    Крот а чего у тебя так полыхает ?
    Мы же понимаем что у ДК и дальше будут ведущие украинские игроки , а твоя копанка будет бегать с мешком денег к павелке чтобы Патрику какому-то паспорт выдали
    Все правильно, в дыроморце вообще не понятно кто.. явно ряженные динамовцы
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 31.07.2021 21:46
    0
    avtoigor, 31.07.2021 21:44
    Днепр1 будет ставить вас кротов бразильских раком и боком и прискоком готовьтесь дальше уже не будет Ингульцов и Львова, разве что ваша фарма Арендупольская
    Т.е. ты с первого раза не осознал, что ты д.ун!? Решил продолжить!?
    Ссылка
    avtoigor
      avtoigor, 31.07.2021 21:44
    0
    Днепр1 будет ставить вас кротов бразильских раком и боком и прискоком готовьтесь дальше уже не будет Ингульцов и Львова, разве что ваша фарма Арендупольская
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 31.07.2021 21:24
    0
    С таким говносоставом и говнотренером Черноморец за два тура пропустил всего 6 мячей-это можно назвать очень удачным дебютом
    Ссылка
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