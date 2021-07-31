Тотальное доминирование. Днепр-1 без проблем разгромил Черноморец

Матч второго тура между «Черноморцем» и «Днепром-1» должен был состояться в Одессе, но из-за неготовности местного стадиона встречу перенесли на «Днепр-Арену», оставив за «моряками» статус хозяев поля. Таким образом, первый матч «Черноморца» в Одессе после возвращения в элиту откладывается. Но, может, такой расклад для подопечных Юрия Мороза не так уж плох, ведь одесские ультрас, недовольные тесными связями одесского клуба с киевским «Динамо», пообещали устроить своей команде «теплый» прием.

С разными настроениями завершили соперники свои матчи первого тура. Одесситы крупно проиграли в Чернигове «Десне», а днепряне продемонстрировали характер в Полтаве и в меньшинстве вырвали ничью у «Ворсклы». Пришлось командам решать и кадровые последствия. У «Черноморца» дисквалификацию отбывал Билошевский, а у «Днепра-1» по той же причине не мог помочь своим партнерам Логинов. Главный тренер днепрян Игор Йовичевич, также удаленный в прошлом туре, был вынужден с трибун наблюдать за игрой номинальных гостей.

После стартового свистка днепряне завладели преимуществом, высоко прессингуя соперников и оказывая давление на защитные построения номинальных хозяев. Первый по-настоящему опасный момент состоялся после ошибки Кадири. Ганец потерял мяч, и днепряне организовали стремительную контратаку. Ситуацию спас все тот же Кадири, который успел вернуться в свою штрафную и заблокировать удар Чуже. Вскоре угрожал воротам уже Пихалёнок, с линии штрафной пробивший рядом со штангой.

Одесситы в атаке рассчитывали преимущественно на навесы со «стандартов», но обострить ситуацию таким образом не получалось. Днепряне проводили позиционные атаки и периодически создавали угрозы воротам. В одном из эпизодов после заброса Пихалёнка Чуже не реализовал еще одну голевую возможность. Едва не забил и герой первого тура Довбик, который в касание пробил после прострела Чуже: свою команду выручил голкипер Кучерук. И все же, днепряне реализовали свое преимущество еще в первом тайме. Чуже сделал передачу в центр штрафной на Пихалёнка, который точным ударом отправил мяч в ворота.

В перерыве тренерский штаб «Черноморца» сделал три изменения в составе (на поле вышли Исаенко, Бугай и Долгов), но вскоре после возобновления игры одесситов ждала очередная неприятность. После прострела Назаренко мяч попал в Дубко и залетел в ворота.

Добившись комфортного преимущества, днепряне ослабили давление на штрафную соперников, сконцентрировавшись на контрнаступательных действиях. Такая тактика принесла результат довольно быстро, причем третий гол в ворота «Черноморца» вышел очень эффектным. Никита Кравченко навесил с правого фланга, и Адамюк пробил в прыжке боковыми «ножницами»: после рикошета от «несчастного» Дубко мяч влетел под перекладину.

Таким образом, уже в середине второй половины встречи вопрос о победителе противостояния был практически снят. В действиях одесситов появилась безнадежность, а днепряне без особого труда продолжали создавать моменты у ворот номинальных хозяев. Был близок к дублю Пихалёнок, но полузащитник из-за пределов штрафной попал в штангу. Мог забивать и Ярмолюк, после удара которого свою команду выручил Кучерук. Впрочем, счет более не изменился: Днепр-1 одержал разгромную победу.

В следующем туре «Днепр-1» будет принимать «Мариуполь», а «Черноморец» в Харькове будет противостоять «Металлисту 1925».

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Черноморец» - «Днепр-1» - 0:3.

Пихаленок, 40, Дубко, 50 (аг), Адамюк, 62.

Дубко, 19, С. Кравченко, 39, Джурасек, 64 - Дубинчак, 22.

«Черноморец»: Кучерук, Дубко, Кадири, Скорко (Долгов, 46), Д. Кузык, Михайленко, С. Кравченко (Вачиберадзе, 70), Брагару, Штогрин, Авагимян (Бугай, 46), Ванат (Исаенко, 46).

«Днепр-1»: Паст, Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек (Игнатенко, 68), Ди Франко (Русин, 63), Пихаленок (Ярмолюк, 68), Чуже (Билл, 83), Назаренко (Когут, 63), Довбик.

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Днепр-Арена» (Днепр).

ЧЕРНОМОРЕЦ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА