В субботу, 15 мая, состоится финал Кубка Англии, в котором встретятся лондонский «Челси» и «Лестер». Матч пройдет на стадионе «Уэмблы» (Лондон, Англия), начало - в 19:15.

Для «Челси» главный финал в этом году будет позже - 29 мая «аристократы» встретятся с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов. Но и финал национального кубка - тоже не рядовое событие. Несомненно, «Челси» приложит все усилия, чтобы получить в субботу трофей. Как и «Лестер» - в отличие от соперника, «лисы» еще ни разу его не выигрывали, поэтому имеют прекрасную возможность это сделать. На неделе команды, которые соревнуются между собой за третью строчку турнирной таблицы, сыграли в чемпионате по-разному - «Челси» уступил в тяжелом матче «Арсеналу», а «Лестер» помог «Манчестер Сити» стать чемпионом, обыграв «МЮ». Посмотрим, кто лучше сохранил силы на субботу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» - «Лестер».