Впервые в истории! Лестер выиграл Кубок Англии, минимально победив Челси

В финале Кубка Англии в этом сезоне встречались команды, которые ведут также борьбу за третье место в итоговой турнирной таблице АПЛ. У каждой оказалась прекрасная возможность психологически ударить по сопернику, не дав выиграть трофей.

На матч были допущены зрители - по данным, 21 тисяча болельщики имели возможность увидеть финальную игру. Была суператмосфера еще перед началом матча, чувствовалось настоящий футбольный праздник, от которых мы так отвыкли в коронавирусную эпоху.

Матч начался, как и положено финалу, осторожно. Команды не спешили, давали возможность друг другу играть. Более держался мяч в «Челси» (процентное соотношение было 70 на 30), но голевых моментов не было вовсе. Впервые попробовал что-то организовать Варди аж на 16 минуте, пробив после фланговой передачи справа, но защитники разрядили момент. И почти сразу Сеюнджю после навеса со штрафного пробил выше ворот.

После этих эпизодов игра успокоилась. Всколыхнули ее игроки «Челси» - Вернер не придумал ничего лучшего, как пробить издали, когда напрашивался другой вариант развития событий. И через две минуты форвард вновь был в эпицентре событий - после навеса продлил мяч на дальнюю штангу, а там Аспиликуэте не хватило совсем немного, чтобы переправить круглого в уже пустой угол!

До конца тайма команды обменивались полумоментами (на дальний удар Вернера ответил Сеюнджю) и фолами, но ничего особенного создать не удавалось ни одной из них.

Как и в первом тайме, после перерыва начался осторожный футбол. Первое оживление возникло аж на пятьдесят третьей минуте - Жоржиньо суперпасом вразрез нашел дело Канте, тот навесил, а Маркос Алонсо пробил головой в руки Шмайхелю. Наступало время замен (одна, правда, была проведена еще в первом тайме - из-за повреждения Олбрайтон заменил Эванса), камеры начали показывать Переса, намекая, что он первым уйдет из поля. Видимо, так и было задумано тренером. Но! Айозе перехватил мяч (повтор показал, что там была минимальная случайная игра рукой), отдал на Тилеманса, а тот разрядил свою пушку в левую девятку метров с двадцати пяти. Аррисабалага был бессилен - 0:1!

«Челси» рванул отыгрываться. Настоящий момент сравнять счет имел бывший игрок «Лестера» Чилвелл, но попал в штангу после навеса и удара головой. И супермомент был в Маунта - навес, вынос защитниками, Мейсон поймал на ногу (как Миколенко в матче с «Колосом») - Шмейхель был на месте, осуществив суперсэйв!

Все-таки «Челси» добился своего. Казалось так. За минуту до окончания основного времени после серии рикошетов мяч оказался в сетке ворот «Лестера», причем активное участие во всем взял тот же Чилвелл. Но мы живем в эпоху VAR - просмотр «телевизора» показал, что был сантиметровый офсайд! Эмоции можно сравнить с моментов в ЛЧ «Ман Сити» и «Тоттенхэма» несколькими годами ранее.

После этого «Челси», пожалуй, сам уже не верил, что сможет забить. «Лисы» грамотно тянули время и не дали сопернику ничего сделать.

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«Лестер» впервые завоевывает Кубок Англии в своей истории! Попытка номер пять удалась, сегодня Роджерс и компания будут праздновать. А «Челси» попытается завоевать еще один кубок - за две недели, с еще одной английской командой. И будет еще труднее.

Кубок Англии 2020/2021. Финал.

«Челси» - «Лестер» - 0:1.

Тилеманс, 63.

Вернер, 40 - Фофана, 35.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта (Хадсон-Одои, 76), Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржиньо (Хаверц, 75), Алонсо (Чилвелл, 68), Зиеш (Пулишич, 68), Маунт, Вернер (Жиру, 82).

Запас: Менди, Гилмор, Жиру, Зума, Пулишич, Хаверц, Хадсон-Одои, Чилвелл, Эмерсон.

«Лестер»: Шмейхель, Фофана, Эванс (Олбрайтон, 34), Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Томас (Морган, 82), Перес (Чоудхури, 82), Ихеаначо (Мэддисон, 68), Варди.

Запас: Уорд, Амартей, Менди, Морган, Мэддисон, Олбрайтон, Перейра, Прат, Чоудхери.

Арбитр: Майкл Оливер

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)

ЧЕЛСИ - ЛЕСТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА