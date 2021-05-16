В финале Кубка Англии «Лестер» обыграл лондонский «Челси» со счетом 1:0. Единственный мяч великолепным дальним ударом забил игрок «лис» Юри Тилеманс. Это первый завоеванный Кубок Англии в истории «Лестера».
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Челси» — «Лестер» — 0:1
Гол: Тилеманс, 63
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер).
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Источник — YouTube
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