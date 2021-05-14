В субботу, 15 мая, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится финальный матч Кубка Англии по футболу, в котором за трофей сыграют «Челси» и «Лестер». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Для «Челси» важнейшим матчем сезона будет финал Лиги чемпионов, в котором команде Томаса Тухеля будет противостоять новоиспеченный чемпион Англии – «Манчестер Сити». Но и национальный Кубок «пенсионеры», естественно, хотят выиграть. В этом турнире «Челси» добивался триумфа восемь раз, последний в 2018 году.

В чемпионате «Челси» все еще сохраняет шансы на бронзовые медали, но не менее важно удержаться на четвертом месте, ведь «Ливерпуль», который идет пятым, отстает всего на четыре очка и имеет матч в запасе. Поэтому лондонскому клубу приходится сражаться на три фронта, и пожертвовать чем-то вряд ли можно.

Немного проще «Лестеру», который вылетел из еврокубков еще после стадии 1/16 финала Лиги Европы. Коллектив Брендана Роджерса в Премьер-лиге располагается как раз перед «Челси», на третьей строчке, опережая «синих» на два балла. До конца чемпионата всего два тура, поэтому расслабляться рано. Однако пока именно у «Лестера» больше шансов завоевать бронзовые медали.

Для «лисов» этот поединок гораздо важнее, поскольку у них есть шанс впервые в истории выиграть Кубок Англии. Упускать такую возможность, разумеется, нельзя. «Лестер» уже четыре раза играл в финале и во всех случаях проигрывал, но было это еще в середине XX века.

Букмекеры считают, что пятая попытка «Лестера» выиграть национальный Кубок тоже не увенчается успехом. Мы же советуем рискнуть и поставить на победу подопечных Роджерса. Выиграть можно более чем в четыре раза больше, чем сумма ставки.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Джеймс, Гилмор, Жоржиньо, Канте, Пулишич, Маунт, Хаверц.

«Лестер»: Шмейхель – Перейра, Сеюнджю, Фофана, Кастань, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон, Варди, Иханачо.

15 мая, суббота