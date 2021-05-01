24-й тур
Рух Львов
0 : 0
Александрия
02.05.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Рух - Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 24 тура Украинской Премьер-лиги

  • 01.05.2021 22:14
  • 44 просмотра
  • 0 комментариев
Рух - Александрия. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

У воскресенье, 2 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и «Александрия». Матч пройдет во Львове  на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

В матче этих соперников очки нужнее хозяевам, поскольку отрыв львовян от зоны вылета составляет всего три пункта. «Александрия» же турнирных задач не решает, но явно не захочет проиграть аутсайдеру после победы в предыдущем туре над «Шахтером». «Рух» тоже в предыдущем туре набрал очки в львовском дерби и, чтобы гарантировать себе место в элите, будет стараться победить. Матч первого круга закончился нулевой ничьей, поэтому большие шансы завтра увидеть первый гол в истории противостояний этих команд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» - «Александрия».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности