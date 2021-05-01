У воскресенье, 2 мая, состоится поединок 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и «Александрия». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 14:00.

В матче этих соперников очки нужнее хозяевам, поскольку отрыв львовян от зоны вылета составляет всего три пункта. «Александрия» же турнирных задач не решает, но явно не захочет проиграть аутсайдеру после победы в предыдущем туре над «Шахтером». «Рух» тоже в предыдущем туре набрал очки в львовском дерби и, чтобы гарантировать себе место в элите, будет стараться победить. Матч первого круга закончился нулевой ничьей, поэтому большие шансы завтра увидеть первый гол в истории противостояний этих команд.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» - «Александрия».