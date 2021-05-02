ФЕДЫК: «В такой день игроки должны быть с семьями, а не играть в футбол»

Главный тренер «Руха» Иван Федик прокомментировал победу над «Александрией» (2:1).



«Христос Воскресе! Поздравляю всех с праздником! В первую очередь хотел бы сказать, что в этот день футболисты должны праздновать с семьями, а не играть в футбол. Можно обойтись другими днями: понедельник, суббота... сыграть этот тур. Футболисты тоже люди. Поздравляю всех с победой! Футболисты молодцы!



У нас сейчас сложный календарь. Мы играли пропущенный матч с ПФК «Львов», кроме того в интересах сборной приняли решение завершить чемпионат на неделю раньше. Поэтому, нет времени на отдых. Можно было только гадать, кто из опорников, которые по сути выполняют наибольший объем работы на поле, лучше готов к поединку. Соответственно, мы, скажем так, не угадали. Замены в первом тайме обусловлены не тем, что кто-то плохо сыграл, просто нам надо было добавить скорости. С заменами мы не угадывали, мы делали их целенаправленно. Знали, что Мартынюк и Притула усилят игру в атаке. Для Богдана Бойчука это дебютный гол в УПЛ. Дело в том, что он не является эгоистом, всегда играет на команду, отдает передачи.



Победили сегодня благодаря тому, что в раздевалке внесли некоторые коррективы в игру. Также то, что Пашаев не вышел на второй тайм, тоже нам сыграло на руку. Мы готовимся к каждой игре. Впереди игра с «Олимпиком». Будем готовиться и смотреть. Кто лучше восстановится, тот и будет играть.



Можно ли после этой победы говорить, что «Рух» выполнил задание? Можете говорить. Мы не можем так говорить», - сказал наставник «Руха».