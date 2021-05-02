24-й тур
Рух Львов
2 : 1
Александрия
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ФЕДЫК: «В такой день игроки должны быть с семьями, а не играть в футбол»

Главный тренер «Руха» – о победе над «Александрией»

  • 02.05.2021 17:26
  • 1382 просмотра
  • 13 комментариев
ФЕДЫК: «В такой день игроки должны быть с семьями, а не играть в футбол»
© ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер «Руха» Иван Федик прокомментировал победу над «Александрией» (2:1).
 
«Христос Воскресе! Поздравляю всех с праздником! В первую очередь хотел бы сказать, что в этот день футболисты должны праздновать с семьями, а не играть в футбол. Можно обойтись другими днями: понедельник, суббота... сыграть этот тур. Футболисты тоже люди. Поздравляю всех с победой! Футболисты молодцы!
 
У нас сейчас сложный календарь. Мы играли пропущенный матч с ПФК «Львов», кроме того в интересах сборной приняли решение завершить чемпионат на неделю раньше. Поэтому, нет времени на отдых. Можно было только гадать, кто из опорников, которые по сути выполняют наибольший объем работы на поле, лучше готов к поединку. Соответственно, мы, скажем так, не угадали. Замены в первом тайме обусловлены не тем, что кто-то плохо сыграл, просто нам надо было добавить скорости. С заменами мы не угадывали, мы делали их целенаправленно. Знали, что Мартынюк и Притула усилят игру в атаке. Для Богдана Бойчука это дебютный гол в УПЛ. Дело в том, что он не является эгоистом, всегда играет на команду, отдает передачи.
 
Победили сегодня благодаря тому, что в раздевалке внесли некоторые коррективы в игру. Также то, что Пашаев не вышел на второй тайм, тоже нам сыграло на руку. Мы готовимся к каждой игре. Впереди игра с «Олимпиком». Будем готовиться и смотреть. Кто лучше восстановится, тот и будет играть.
 
Можно ли после этой победы говорить, что «Рух» выполнил задание? Можете говорить. Мы не можем так говорить», - сказал наставник «Руха».

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Источник — ФК Рух Львов

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 18:19
    0
    Футболисты не должны играть,врачи лесть,военные и полиция защищать.....пасха же
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    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 02.05.2021 18:12
    0
    dudigo78, 02.05.2021 18:04
    Ваша це яка? Вся Україна сьогодні святкує. Ми не католики. Ми християни східного обряду
    Ти не відповідай за всіх католиків, у нас в Україні немає геноциду по вірі. Я разом із сім'єю відсвяткував уже місяцем раніше і з всім світом цивілізованим. Зараз Паску святкують московія і її поплічники типу білорусії і ншого дєрьма
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.05.2021 18:04
    0
    salamanka1982, 02.05.2021 17:51
    Чувак, Паска давно пройшла. Це по совдепівськи ми святкуємо від всього світу цивілізованого. Так що не утріруй тут. Це Паска не наша, яку святкують по всьому світу, а совковська. Наша паска була більше місяця тому
    Ваша це яка? Вся Україна сьогодні святкує. Ми не католики. Ми християни східного обряду
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    BekXan
      BekXan, 02.05.2021 18:00
    0
    Я повторюсь для морально отсталых и не в что не ставлящих мир который был веками и традиици народа веками что футбол это ничто по сравнении с данным праздником.
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    BekXan
      BekXan, 02.05.2021 17:58
    -1
    roman75zpr, 02.05.2021 17:54
    В Украине свобода вероисповедания! Страна православная - это поповский сленг
    Со своей свободой вероисповедания шуруй в Масквабад и другие места где мракобесие и шабаш и народы своих стран нагибают свободоверующие беженцы.
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 17:54
    0
    BekXan, 02.05.2021 17:45
    У нас чемпионат Украины, а не Зимбабве и страна православная и главный праздник это Пасха.И тут человек прав.Это не новый год и прочие праздники.Играть можно было и в субботу и в понедельник.
    В Украине свобода вероисповедания! Страна православная - это поповский сленг
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 02.05.2021 17:53
    -2
    Пипец...отобрали семьи...колхозньіе предрасудки...сейчас половина залила кулек и лежит с семьями...Предрасудки...Моряки дальнего плавания блин
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.05.2021 17:52
    +1
    BekXan, 02.05.2021 17:45
    У нас чемпионат Украины, а не Зимбабве и страна православная и главный праздник это Пасха.И тут человек прав.Это не новый год и прочие праздники.Играть можно было и в субботу и в понедельник.
    Точніше сказати у нас країна християнська, де багато не тільки православних, а і католиків, і протестантів. І заради поваги до більшості можна тур провести в суботу, підтримую Федика на 100%.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 02.05.2021 17:51
    -4
    BekXan, 02.05.2021 17:45
    У нас чемпионат Украины, а не Зимбабве и страна православная и главный праздник это Пасха.И тут человек прав.Это не новый год и прочие праздники.Играть можно было и в субботу и в понедельник.
    Чувак, Паска давно пройшла. Це по совдепівськи ми святкуємо від всього світу цивілізованого. Так що не утріруй тут. Це Паска не наша, яку святкують по всьому світу, а совковська. Наша паска була більше місяця тому
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 02.05.2021 17:46
    -1
    Давайте тогда переносить игры в праздники католиков,иудеев,мусульман все должны быть равны я так понимаю.Или для всех или не для кого.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 02.05.2021 17:45
    0
    roman75zpr, 02.05.2021 17:39
    Вот не подстраивал бы тренер расписание игр под чьи-то традиции... Футболист может быть другой религии или вообще атеистом...
    У нас чемпионат Украины, а не Зимбабве и страна православная и главный праздник это Пасха.И тут человек прав.Это не новый год и прочие праздники.Играть можно было и в субботу и в понедельник.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 17:39
    0
    Вот не подстраивал бы тренер расписание игр под чьи-то традиции... Футболист может быть другой религии или вообще атеистом...
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 02.05.2021 17:33
    +1
    За таку зарплату, яку отмують футболісти я готовий працювати і в свято і в мороз і в жару і в ночі
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 02.05.2021 17:52
    +1
    BekXan, 02.05.2021 17:45
    У нас чемпионат Украины, а не Зимбабве и страна православная и главный праздник это Пасха.И тут человек прав.Это не новый год и прочие праздники.Играть можно было и в субботу и в понедельник.
    Точніше сказати у нас країна християнська, де багато не тільки православних, а і католиків, і протестантів. І заради поваги до більшості можна тур провести в суботу, підтримую Федика на 100%.
    Ссылка
    valdemar84
    online
      valdemar84, 02.05.2021 17:33
    +1
    За таку зарплату, яку отмують футболісти я готовий працювати і в свято і в мороз і в жару і в ночі
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.05.2021 18:19
    0
    Футболисты не должны играть,врачи лесть,военные и полиция защищать.....пасха же
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 02.05.2021 18:12
    0
    dudigo78, 02.05.2021 18:04
    Ваша це яка? Вся Україна сьогодні святкує. Ми не католики. Ми християни східного обряду
    Ти не відповідай за всіх католиків, у нас в Україні немає геноциду по вірі. Я разом із сім'єю відсвяткував уже місяцем раніше і з всім світом цивілізованим. Зараз Паску святкують московія і її поплічники типу білорусії і ншого дєрьма
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.05.2021 18:04
    0
    salamanka1982, 02.05.2021 17:51
    Чувак, Паска давно пройшла. Це по совдепівськи ми святкуємо від всього світу цивілізованого. Так що не утріруй тут. Це Паска не наша, яку святкують по всьому світу, а совковська. Наша паска була більше місяця тому
    Ваша це яка? Вся Україна сьогодні святкує. Ми не католики. Ми християни східного обряду
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 02.05.2021 18:00
    0
    Я повторюсь для морально отсталых и не в что не ставлящих мир который был веками и традиици народа веками что футбол это ничто по сравнении с данным праздником.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 17:54
    0
    BekXan, 02.05.2021 17:45
    У нас чемпионат Украины, а не Зимбабве и страна православная и главный праздник это Пасха.И тут человек прав.Это не новый год и прочие праздники.Играть можно было и в субботу и в понедельник.
    В Украине свобода вероисповедания! Страна православная - это поповский сленг
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 02.05.2021 17:45
    0
    roman75zpr, 02.05.2021 17:39
    Вот не подстраивал бы тренер расписание игр под чьи-то традиции... Футболист может быть другой религии или вообще атеистом...
    У нас чемпионат Украины, а не Зимбабве и страна православная и главный праздник это Пасха.И тут человек прав.Это не новый год и прочие праздники.Играть можно было и в субботу и в понедельник.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 02.05.2021 17:39
    0
    Вот не подстраивал бы тренер расписание игр под чьи-то традиции... Футболист может быть другой религии или вообще атеистом...
    Ссылка
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