24-й тур
Рух Львов
2 : 1
Александрия
02.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рух сделал камбэк в матче с Александрией и увеличил шансы остаться в элите

Ударная трехминутка львовян позволила перевернуть ход матча

  • 02.05.2021 15:55
  • 2632 просмотра
  • 9 комментариев
Рух сделал камбэк в матче с Александрией и увеличил шансы остаться в элите
© ФК Рух

На поле «Арены Львов» встречались команды, которые решали разные задачи. Точнее, турнирная задача была только у львовян, ведь «Александрия» уже не могла выйти в еврокубки или вылететь, поэтому на кону стояли разве что престиж или наигрывание игровых схем.

Но активнее начали как раз гости. Голевых моментов не было, но мяч держался лучше в ногах игроков «Александрии». У хозяев можно вспомнить только два удара Мысыка, не достигших цели.

Так продолжалось до 15 минуты. Третьяков разогнал контратаку своей команды, протащил мяч до чужой штрафной и отпасовал под удар Шасталу направо. С его ударом Бандура справился, но тот же Третьяков сыграл на добивании - защитники не смогли помешать удару с десяти метров в левый нижний угол. Есть первый гол в матче!

Буквально на следующей минуте в перспективную атаку выбегал Вантух, но арбитры поспешили зафиксировать офсайд. Достаточно спорный момент.

«Александрия» прочно завладела инициативой, казалось, что «Рух» ничего не сможет противопоставить. Сделал такой вывод и Иван Федик, который уже на 38 минуте снял с игры пассивных Кухарука и Карасюка, выпустив Притулу и Мартынюка. Карасюк на эмоциях успел ударить ногой тренировочную форму - никому не нравится, когда его меняют в первом тайме.

Сразу же новые игроки отметились - Мартынюк получил желтую карточку, а Притула забил гол после отличного паса Федорчука и выхода один на один. Но здесь арбитры действовали четко - дали доиграть эпизод, а потом, посмотрев повторы, зафиксировали офсайд. Счет не изменился, команды ушли на перерыв, причем за эмоции тренер львовян Федик получил желтую карточку.

Очевидно, в перерыве состоялась его серьезный разговор с подопечными, поскольку на второй тайм вышел совсем другой «Рух». Нет, конечно, как и в начале встречи, активной была «Александрия», но недолго. И на 52 минуте хозяева сравняли счет - Притула удачно сыграл на опережение и замкнул пас Бойчука (прострел справа делал Богдан в стиле Караваева) на ближней штанге!

И тут же, через две минуты, состоялся второй гол. Теперь забил уже Бойчук, получив мяч на левом фланге, сместившись вправо и пробил низом в ближний угол! Ситуация изменилась на 180 градусов.

От этих событий «Александрия» оказалась в состоянии шока. Это было видно и по игрокам, которые моментами просто останавливались и не доигрывали эпизоды до конца, и по лицу Владимира Шарана. Он попытался оживить игру заменами, но шанс имел Третьяков - после паса справа расстреливал Бандуру, а Александр справился.

Начались качели, но реально голевых моментов уже не было. Можно отметить активность Борячука (Андрею сегодня не хватало техники), полумомент Банады и Гречишкина - и, пожалуй, все. На этом события матча логично закончились.

«Рух» еще не гарантировал себе место в Премьер-лиге в следующем сезоне, но ему может помочь сегодня «Минай». Если закарпатцы проиграют «Заре», львовяне могут начинать праздновать - тогда они точно не вылетят.

Украинская Премьер-лига. 24 тур.

«Рух» - «Александрия» - 2:1.

Притула, 52, Бойчук, 54 - Третьяков, 15.

Мартынюк, 38.

«Рух»: Бандура, Гагун, Билый (Зец, 85), Стаменкович, Мысык, Карасюк (Мартынюк, 32), Федорчук, Кухарук (Притула, 32), Климчук, Бойчук (Рунич, 90+2), Борячук.

«Александрия»: Панькив, Пашаев (Мишенко, 46), Бондаренко (Мельник, 58), Дубра, Вантух (Стецьков, 67), Банада, Гречишкин, Ковалец, Мирошниченко, Третьяков (Калюжный, 78), Шастал (Устименко, 58).

Арбитр: Е. Монзуль (Харьков)

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

РУХ - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 17:20
    0
    Какие шансы-мансы? Минай уже не выползет со дна.))
    Ссылка
    pas2012
    online
      pas2012, 02.05.2021 17:02
    0
    Для чого мінусувати,якщо би грали стабільно більш менш весь чемпіонат то можна було б повірити,а так зараз почали стабільно вигравати в кінці))).Дивно сильно низький кофецієнт був в букмекерських канторах) на пепемогу Руху).
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 02.05.2021 16:54
    -3
    Молодца Рух сохранили путёву.Жаль что это дно барыжное Львов сохранило .
    Ссылка
    pas2012
    online
      pas2012, 02.05.2021 16:51
    +1
    А де комітет чесної гри?!Нікого з них не девує як аутсайдери стабільно почали набирати очки).Стидно за такий футбол.
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 02.05.2021 16:39
    -1
    Щирі вітання Руху з перемогою. молодці. Яку пургу несуть сепари, так і хочуть поразок львівським командам. Чому повинна Олександрія зливати гру. Смішно. Сепари йдіть геть. Львівські команди є і будуть завжди у вишці.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 02.05.2021 16:29
    0
    Так, в кінці таблиці зараз цікавіше, ніж на верху. Тобто бабло робить шоу краще, ніж спорт. І ще, не вірю в кардинальну переміну команд на останні 6-8 турів. Згідна, соромно за цю пургу.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 02.05.2021 16:16
    +2
    в этом чемпионате аутсайдеры не стесняются в конце чемпионата набирать очки! позорище, а не чемпионат
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 16:08
    +3
    Слушаю комментарии спецов на Футбол 1, и оторопь берет. Взрослые же люди и должны понимать,почему такой счет в игре... Все понимают, что Рух должен выиграть при любом раскладе, только специ наши с умными лицами ахинею несут с телеэкрана. Я вот посмотрю, хватит ли наглости Заре слить игру Минаю....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.05.2021 16:08
    +2
    Александрия сливающая игры за лавэ - классика украинской футбольной современности
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.05.2021 16:08
    +3
    Слушаю комментарии спецов на Футбол 1, и оторопь берет. Взрослые же люди и должны понимать,почему такой счет в игре... Все понимают, что Рух должен выиграть при любом раскладе, только специ наши с умными лицами ахинею несут с телеэкрана. Я вот посмотрю, хватит ли наглости Заре слить игру Минаю....
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 02.05.2021 16:16
    +2
    в этом чемпионате аутсайдеры не стесняются в конце чемпионата набирать очки! позорище, а не чемпионат
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.05.2021 16:08
    +2
    Александрия сливающая игры за лавэ - классика украинской футбольной современности
    Ссылка
    pas2012
    online
      pas2012, 02.05.2021 16:51
    +1
    А де комітет чесної гри?!Нікого з них не девує як аутсайдери стабільно почали набирати очки).Стидно за такий футбол.
    Ссылка
    ХВ
    online
      ХВ, 02.05.2021 17:20
    0
    Какие шансы-мансы? Минай уже не выползет со дна.))
    Ссылка
    pas2012
    online
      pas2012, 02.05.2021 17:02
    0
    Для чого мінусувати,якщо би грали стабільно більш менш весь чемпіонат то можна було б повірити,а так зараз почали стабільно вигравати в кінці))).Дивно сильно низький кофецієнт був в букмекерських канторах) на пепемогу Руху).
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 02.05.2021 16:29
    0
    Так, в кінці таблиці зараз цікавіше, ніж на верху. Тобто бабло робить шоу краще, ніж спорт. І ще, не вірю в кардинальну переміну команд на останні 6-8 турів. Згідна, соромно за цю пургу.
    Ссылка
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