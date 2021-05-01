Рух – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Продолжится ли выездная проигрышная серия «Александрии» и во Львове?

  • 01.05.2021 16:54
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Рух – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Александрия

В воскресенье, 2 мая, «Рух» на «Арене Львов» будет принимать «Александрию». Игроки «Александрии» не набирают гостевых очков в УПЛ уже в трех матчах подряд. «Рух» после ничьей в львовском дерби продолжает чувствовать дыхание в спину своих преследователей из «зоны вылета».

«Рух» и «Александрия» ранее встречались только раз, когда в рамках первого круга нынешнего сезона сыграли вничью 0:0. Подопечные Владимира Шарана кроме проигрышной гостевой серии не закончили еще один неприятный клубный сериал. В целом александрийцы на полях соперников не знают вкуса побед уже 5 матчей подряд: ничья и четыре поражения.

«Александрия» после победы в прошлом туре над «Шахтером» приедет во Львов в приподнятом настроении. Как и главный тренер горожан Владимир Шаран, для которого Львов - не чужой город. Именно во Львове Шаран учился футбольным азам в тогда еще спортинтернате, а затем выступал за «Карпаты» и даже был главным тренером львовской команды. Кстати, «Александрия» при Владимире Шаране может одержать 70-ю победу в УПЛ.

Главный тренер «Руха» Иван Федык после ничьей в перенесенном матче со «Львовом» отметил: «Мы должны были побеждать. Еще раз подчеркиваю, что нам просто не хватило времени. Думаю, ничья не является закономерным счетом». Автором единственного гола в ворота «Львова» был Кондраков, который не только забил гол, но еще и получил желтую карточку. В итоге из-за дисквалификации лучший бомбардир «Руха» в нынешнем чемпионате не сможет в воскресенье выйти на поле и помочь партнерам.

Арбитром матча назначена Екатерина Монзуль из Харькова, которая проведет свой юбилейный, 50-й, матч в УПЛ. Монзуль провела уже два матча с участием «Руха» и «желто-черные» в них не проигрывали: по одной победе и ничьей. «Александрия» провела 7 матчей при судействе Монзуль и здесь пока равный баланс набранных очков: две победы, три ничьи и два поражения. А как будет в воскресенье?

Ориентировочные составы:

«Рух»: Бандура, Мысык, Белый, Гагун, Стаменкович, Мартынюк, Федорчук, Притула, Кухарук, Климчук, Борячук.

«Александрия»: Панькив, Мельник, Мирошниченко, Дубра, Вантух, Лучкевич, Пашаев, Банада, Ковалец, Гречишкин, Шастал.

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2 мая, воскресенье

«Рух» – «Александрия»
Львов. Стадион «Арена Львов». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
РУХ — АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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