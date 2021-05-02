Сегодня «Рух» в 24-м туре УПЛ дома обыграл «Александрию» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Бойчук (Рух Львов).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Остап Притула (Рух Львов).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.