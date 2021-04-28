Рух не сумел дожать Львов во львовском дерби, играя в большинстве

Наставник «Львова» Анатолий Бессмертный после матча прошлого тура сделал определенные изменения в стартовом составе. Вместо дисквалифицированных Якимца и Махмутовича на поле вышли Грысьо и Романчук. Два изменения произошли и в составе «Руха»: вместо Кондракова и Бойчука в игру вступили Борячук и Притула.

Игроки «Львова» в статусе хозяев поля активно начали игру и в дебюте матча мог открыть счет Михоби, который на дальней штанге с близкого расстояния попал во вратаря, а Эрнест при добивании не попал в створ ворот. Руховцы ответили опасным ударом в исполнении Кухарука, которому тоже не хватило точности.

Еще один голевой момент «Львов» не использовал вскоре, когда Ренан выходил один к воротам Бандуры, но передержал мяч, и защитник «Руха» успел ликвидировать угрозу. Зато атака «желто-черных» завершились тем, что мяч оказался в сетке ворот соперника. После паса Стаменковича точно пробил головой Борячук, однако система VAR увидела в этом эпизоде нарушение правил со стороны Стаменковича против Михоби, и арбитр Шурман гол отменил.

Зато быстрая атака «Львова» завершилась голом. И как это часто бывает в футболе, игрок отметился голом в ворота своей бывшей команды. Эрнест, начинавший нынешний чемпионат в составе «Руха», с левого края атаки четко пробил низом вплотную с дальней штангой. Так прервалась «сухая» серия «Руха», которая длилась 332 минуты.

Во время перерыва в матче Иван Федык, пытаясь улучшить атакующие действия своей команды, сделал две замены, выпустив на поле Кондракова и Федорчука. И гол в ворота «Львова» не заставил себя долго ждать. В своей штрафной неожиданно сыграл рукой Бусько, и арбитр без раздумий назначил 11-метровый удар. Кондраков 4-й раз в УПЛ выполнял пенальти и забил свой третий гол с «точки». Теперь уже закончился и «сухой» сериал «Львова», который продолжался 293 минуты.

Неприятности для «Львова» на этом не завершились, и вскоре хозяева поля остались в меньшинстве. Михоби нарушил правила против Климчука и вторая в игре желтая карточка превратилась для француза в красную, кстати, уже вторую в нынешнем чемпионате. После этого игроки «Львова» начали игру от насыщенной обороны, при первой возможности организовывая контратаки.

И пройти массированные оборонительные редуты игрокам «Руха» не удалось. В итоге беспроигрышная серия «Руха» в УПЛ увеличилась до 4-х матчей, что стало повторением клубного рекорда. А «Львов» завершил свой победный сериал в чемпионате, который длился три игры подряд. После этого перенесенного матча «Львов» увеличил расстояние от «зоны вылета» до 7-ми очков, а «Рух» - до 3-х.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Львов» - «Рух» - 1:1.

Эрнест, 33 - Кондраков, 54 (пен).

Михоби, 9, 57, Эрнест, 21, Альваро, 55 - Кондраков, 90+3.

Михоби, 57 (второе предупреждение).

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Грисьо, Ременяк (Лобай, 67), Михоби, Эрнест (Семенив, 82), Чирьяк (Брикнер, 82), Довгий, Альваро (Крушинский, 62), Бусько, Ренан (Ныч, 67).

«Рух»: Бандура, Гагун, Билый, Стаменкович, Мысык, Мартинюк, Карасюк (Федорчук, 46), Кухарук, Притула (Кондраков, 46), Борячук, Климчук (Рунич, 76).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА