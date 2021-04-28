18-й тур
Львов
1 : 1
Рух Львов
28.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Рух не сумел дожать Львов во львовском дерби, играя в большинстве

Подопечные Федика не сумели воспользоваться удалением у соперника

  • 28.04.2021 20:53
  • 1794 просмотра
  • 15 комментариев
Рух не сумел дожать Львов во львовском дерби, играя в большинстве
© © ФК Рух

Наставник «Львова» Анатолий Бессмертный после матча прошлого тура сделал определенные изменения в стартовом составе. Вместо дисквалифицированных Якимца и Махмутовича на поле вышли Грысьо и Романчук. Два изменения произошли и в составе «Руха»: вместо Кондракова и Бойчука в игру вступили Борячук и Притула.

Игроки «Львова» в статусе хозяев поля активно начали игру и в дебюте матча мог открыть счет Михоби, который на дальней штанге с близкого расстояния попал во вратаря, а Эрнест при добивании не попал в створ ворот. Руховцы ответили опасным ударом в исполнении Кухарука, которому тоже не хватило точности.

Еще один голевой момент «Львов» не использовал вскоре, когда Ренан выходил один к воротам Бандуры, но передержал мяч, и защитник «Руха» успел ликвидировать угрозу. Зато атака «желто-черных» завершились тем, что мяч оказался в сетке ворот соперника. После паса Стаменковича точно пробил головой Борячук, однако система VAR увидела в этом эпизоде нарушение правил со стороны Стаменковича против Михоби, и арбитр Шурман гол отменил.

Зато быстрая атака «Львова» завершилась голом. И как это часто бывает в футболе, игрок отметился голом в ворота своей бывшей команды. Эрнест, начинавший нынешний чемпионат в составе «Руха», с левого края атаки четко пробил низом вплотную с дальней штангой. Так прервалась «сухая» серия «Руха», которая длилась 332 минуты.

Во время перерыва в матче Иван Федык, пытаясь улучшить атакующие действия своей команды, сделал две замены, выпустив на поле Кондракова и Федорчука. И гол в ворота «Львова» не заставил себя долго ждать. В своей штрафной неожиданно сыграл рукой Бусько, и арбитр без раздумий назначил 11-метровый удар. Кондраков 4-й раз в УПЛ выполнял пенальти и забил свой третий гол с «точки». Теперь уже закончился и «сухой» сериал «Львова», который продолжался 293 минуты.

Неприятности для «Львова» на этом не завершились, и вскоре хозяева поля остались в меньшинстве. Михоби нарушил правила против Климчука и вторая в игре желтая карточка превратилась для француза в красную, кстати, уже вторую в нынешнем чемпионате. После этого игроки «Львова» начали игру от насыщенной обороны, при первой возможности организовывая контратаки.

И пройти массированные оборонительные редуты игрокам «Руха» не удалось. В итоге беспроигрышная серия «Руха» в УПЛ увеличилась до 4-х матчей, что стало повторением клубного рекорда. А «Львов» завершил свой победный сериал в чемпионате, который длился три игры подряд. После этого перенесенного матча «Львов» увеличил расстояние от «зоны вылета» до 7-ми очков, а «Рух» - до 3-х.

Украинская Премьер-лига. 18 тур.

«Львов» - «Рух» - 1:1.

 Эрнест, 33 - Кондраков, 54 (пен).

Михоби, 9, 57, Эрнест, 21, Альваро, 55 - Кондраков, 90+3.

 Михоби, 57 (второе предупреждение).

«Львов»: Ильющенков, Романчук, Грисьо, Ременяк (Лобай, 67), Михоби, Эрнест (Семенив, 82), Чирьяк (Брикнер, 82), Довгий, Альваро (Крушинский, 62), Бусько, Ренан (Ныч, 67).

«Рух»: Бандура, Гагун, Билый, Стаменкович, Мысык, Мартинюк, Карасюк (Федорчук, 46), Кухарук, Притула (Кондраков, 46), Борячук, Климчук (Рунич, 76).

Арбитр:  Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов)

ЛЬВОВ - РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Юрий Назаркевич, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:54
    0
    Вівці, мінусуй не мінусуй. всеодно у вашій зад.ниці х......й Димінського і Смалійчука !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:48
    -4
    KARABAS55, 28.04.2021 21:36
    Львов тренера поменяли, и вылезли с низов. Чуйка сработала у презика.
    Так, тренер у нас класний реально. Хороша людина і класний спеціаліст!
    Мікроклімат у команді супер, хлопці заряжені на позитивний результат. Справжні Леви !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:46
    -5
    Ставити такі матчі на середу 19.00 неприпустимо, багато людей просто фізично не змогли прийти.
    Радує, що дуже багато маленьких дітей з розами Львова! З нашої ДЮФШ Львів багато дітей з батьками було. Підростає нове покоління у якого в серці ФК Львів !
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 28.04.2021 21:36
    0
    Львов тренера поменяли, и вылезли с низов. Чуйка сработала у презика.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:26
    -5
    Братам з Руху бажаю теж удачі і всіх гараздів! дякуємо брати !
    Єдине місто, дві команди!
    ПФК Львів і ФК Рух !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:24
    -5
    Окремо хочу привітати з дебютом в УПЛ нашого вихованця школи ФК Львів, молодого, дуже талановитого, 18 - річного захисника Бориса Крушинського!
    Борис, вітаю з дебютом за головну команду! Удачі, здоров"я, спортивного, футбольного щастя і всіх гараздів !
    п.с. Дякую тренеру, що довіряє нашій талановитій молоді. Артур Ременяк... Тепер Борис Крушинський. Футбольна школа ФК Львів має багато талановитої молоді! Перемоги прийдуть!
    Тільки Львів !
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:22
    +4
    PFCLviv, 28.04.2021 21:19
    Не вистачало Якимця і Махмутовіча... Ренан ще не у формі і поки треба тренеру краще ставити ставку на Назарія Нича, Ренан після травми ще неповністю готовий, транжирити такі моменти це неприпустимо. Але наша команда молодець! Працюємо далі, робимо висновки і рухаємось далі!
    Тільки Львів !
    Ну что понравился футбол??
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:19
    -6
    Не вистачало Якимця і Махмутовіча... Ренан ще не у формі і поки треба тренеру краще ставити ставку на Назарія Нича, Ренан після травми ще неповністю готовий, транжирити такі моменти це неприпустимо. Але наша команда молодець! Працюємо далі, робимо висновки і рухаємось далі!
    Тільки Львів !
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:15
    +2
    дали бы друг другу по щелбану и разошлись миро, так не надо цирк устраивать на поле
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:13
    +3
    =*=, 28.04.2021 20:56
    Как неожиданно. Сенсационный результат.
    сеснсация это заруба была
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:13
    +3
    это футбол уровня Первой лиги,туда же минай с ингульцом
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:08
    -3
    Міубі начудив і це вже стає традицією... Львів знову не реалізовує свої моменти... Львів мав вирішувати все ще в першому таймі! Вилучення все змінило... Брати з Винник в більшості вскрити нашу оборону не змоги.
    Дербі получилось класне, команди злились по спортивному і хотіли виграти, особливо наші гравці, які колись за Рух грали
    Класна заруба получилась. Ернест символічно показав Козловському привіт коли забив м"яч. Брікнер теж по спортивному злий рвався у бій!
    Львів об"єктивніше сильніший за Винниківський Рух, братам повезло, що наш Міуобі начудив
    Тільки Львів, тільки львів"яни! Перемогла дружба! Дербі вдалось!
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 28.04.2021 21:08
    +3
    "бойова" нічия...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.04.2021 21:07
    +3
    Еще неделю назад, когда в штрафной Руха две подряд руки не увидели этот результат можно было предсказать
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 20:56
    +4
    Как неожиданно. Сенсационный результат.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:22
    +4
    PFCLviv, 28.04.2021 21:19
    Не вистачало Якимця і Махмутовіча... Ренан ще не у формі і поки треба тренеру краще ставити ставку на Назарія Нича, Ренан після травми ще неповністю готовий, транжирити такі моменти це неприпустимо. Але наша команда молодець! Працюємо далі, робимо висновки і рухаємось далі!
    Тільки Львів !
    Ну что понравился футбол??
    Ссылка
    =*=
    online
      =*=, 28.04.2021 20:56
    +4
    Как неожиданно. Сенсационный результат.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:13
    +3
    =*=, 28.04.2021 20:56
    Как неожиданно. Сенсационный результат.
    сеснсация это заруба была
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:13
    +3
    это футбол уровня Первой лиги,туда же минай с ингульцом
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 28.04.2021 21:08
    +3
    "бойова" нічия...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 28.04.2021 21:07
    +3
    Еще неделю назад, когда в штрафной Руха две подряд руки не увидели этот результат можно было предсказать
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 28.04.2021 21:15
    +2
    дали бы друг другу по щелбану и разошлись миро, так не надо цирк устраивать на поле
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:54
    0
    Вівці, мінусуй не мінусуй. всеодно у вашій зад.ниці х......й Димінського і Смалійчука !
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 28.04.2021 21:36
    0
    Львов тренера поменяли, и вылезли с низов. Чуйка сработала у презика.
    Ссылка
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