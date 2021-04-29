Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Немного выдохнули, потому что было тяжело»

Главный тренер «Львова» прокомментировал львовское дерби с «Рухом», в котором соперники не выявили сильнейшего.
«По тому, как складывалась для нас игра, а также, учитывая, сколько мы сыграли матчей за последние 12 дней, считаю, результат для нас нормальный. Можно было лучше, можно было хуже. Но я благодарен ребятам, что они выдержали нагрузку, нерв матча и показали, что у них есть характер. Чувствуется, что на поле была команда».
«Удивил ли «Рух»? Мы знали, что это хорошая команда, которая играет в футбол. Мы каждого соперника уважаем».
«Можем ли уже выдохнуть? Мы спортсмены, хотим побеждать в каждой игре. Тем более, что ребята почувствовали вкус побед. Приятно смотреть, как ребята прогрессируют. Да, немного выдохнули. Потому что было тяжело (улыбается)», - отметил наставник «Львова».
У «Львова» после 23-х туров в активе 25 очков и 9-е место в турнирной таблице.
Источник — Sport.ua
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