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Рух Львов
28.04.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Львов – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дерби почувствовавших вкус побед

  • 27.04.2021 16:25
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Львов – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© Автор: Евгений Кравс

В перенесенном матче 18-го тура Премьер-лиги на «Арене Львов» состоится интересное противостояние двух львовских клубов: «Львов» будет принимать «Рух». В последнее время «Львов» существенно улучшил свое турнирное положение, а «Рух» только после прошлого тура покинул «зону вылета».

«Львов» и «Рух» ранее провели лишь один матч в Премьер-лиге, который в октябре прошлого года также состоялся на «Арене Львов», где в статусе хозяев поля выступают и руховцы. Тогда львовское дерби завершилось без голов - ничья 0:0. К новому противостоянию соперники подошли с приличными «сухими» сериалами. Ворота «Руха» остаются для соперников «на замке» в чемпионате на протяжении 300 минут, а «Львов» не пропускает голов в УПЛ 240 минут подряд. К принципиальной дуэли «руховцы» подошли с трехматчевой беспроигрышной серией – 2 победы и ничья. А «Львов» и вовсе одержал три победы кряду.

Интересно, что «Львов» с тех пор, когда на тренерском мостике горожан появился Анатолий Бессмертный, еще ни разу не сыграл вничью: четыре победы и три поражения. При этом все победы «Львов» добывал исключительно в статусе хозяев поля. «Рух» при Иване Федыке также отметил четыре виктории в УПЛ - по два раза в гостях и на своем поле.

Оба тренера в среду столкнутся с определенными кадровыми проблемами. Из-за перебора желтых карточек пропустят львовское дерби Богдан Бойчук из «Руха» и Энес Махмутович из «Львова». Не сможет выйти на поле и защитник «горожан» Владимир Якимец, который в прошлом туре увидел перед собой не желтую карточку, а красную. Зато отбыл дисквалификацию один из ключевых игроков «Руха» Валерий Федорчук.

С особыми эмоциями могут выйти на поле игроки «Львова» Эрнест Антви и Иван Брикнер, которые нынешний чемпионат начинали выступлениями именно в составе «Руха». В свое время выступал за руховцев и вратарь «Львова» Александр Ильющенков.

Арбитром матча назначен Дениса Шурман из Киевской области, который провел уже 35 игр УПЛ. «Львов» сыграл 8 матчей при этом арбитре - три победы, две ничьи и три поражения. «Рух» провел две игры при Шурмане и вничью еще не играл, одержав одну победу и один раз уступив. Что касается круглых цифр вокруг этого матча, то игроки Львова могут забить 100-й гол в УПЛ (еще один мяч).

Ориентировочные составы:

«Львов»: Ильющенков, Лобай, Комарец, Бусько, Михоби, Чирьяк, Довгий, Ременяк, Альваро, Эрнест, Ренан.

«Рух»: Бандура, Мысык, Гагун, Белый, Стаменкович, Кухарук, Карасюк, Мартынюк, Федорчук, Климчук, Кондраков.

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28 апреля, среда

«Львов» — «Рух»
Львов. Стадион «Арена Львов». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ЛЬВОВ – РУХ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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