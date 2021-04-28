18-й тур
Львов
0 : 0
Рух Львов
28.04.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Львов - Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18 тура Украинской Премьер-лиги

  • 28.04.2021 00:51
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Львов - Рух. Текстовая трансляция матча
© © ПФК Львов

В среду, 28 апреля, состоится перенесенный поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся две львовские команды -  «Львов» и «Рух». Матч пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:00.

Две львовские команды весной начали набирать очки и оторвались от зоны вылета. И в этом матче у каждой из них будет еще один шанс оставить зону вылета как можно подальше. Особенно это касается «Руха», поскольку «Львов», кажется, под руководством нового тренера нашел свою игру (победа над «Шахтером» просто так не дается) и практически гарантировал себе в турнирной таблице место выше последнего. В первом круге команды сыграли в безголевую ничью, поэтому интересно будет посмотреть, будет ли забит первый гол в львовских дерби этого сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» - «Рух».

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Источник — Sport.ua

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