Львов – Рух – 1:1. Ничейное дерби. Видео голов и обзор

28 апреля прошел перенесенный матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите видеообзор матча «Львов» – «Рух» – 1:1.
ГОЛ! 1:0. Эрнест, 33 мин.
ГОЛ! 1:1. Кондраков, 54 мин (пен)
Удаление, Миуби, 57 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|57'
|Maroine Mihoubi (Львов) получает красную карточку.
|54'
|ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кондраков (Рух Львов).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).
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Источник — Sport.ua
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