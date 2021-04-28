18-й тур
Львов
1 : 1
Рух Львов
28.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Львов – Рух – 1:1. Ничейное дерби. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 28.04.2021 21:23
  • 319 просмотров
  • 2 комментария
Львов – Рух – 1:1. Ничейное дерби. Видео голов и обзор
© ФК Рух

28 апреля прошел перенесенный матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги.

Смотрите видеообзор матча «Львов» – «Рух» – 1:1.

ГОЛ! 1:0. Эрнест, 33 мин.

ГОЛ! 1:1. Кондраков, 54 мин (пен)

Удаление, Миуби, 57 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
57' Maroine Mihoubi (Львов) получает красную карточку.
54' ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кондраков (Рух Львов).
33' ГОЛ ! Мяч забил Антви Эрнест (Львов).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:55
    0
    romanchik.8403, 28.04.2021 21:53
    Договорняк...Я писал сегодня ранее точный счёт..
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.04.2021 21:53
    0
    Договорняк...Я писал сегодня ранее точный счёт..
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 28.04.2021 21:55
    0
    romanchik.8403, 28.04.2021 21:53
    Договорняк...Я писал сегодня ранее точный счёт..
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 28.04.2021 21:53
    0
    Договорняк...Я писал сегодня ранее точный счёт..
    Ссылка
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