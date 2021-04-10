21-й тур
Мариуполь
0 : 3
Шахтер Донецк
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «Никаких комментариев по Тайсону. Клуб решает вопрос»

Пресс-конференция наставника «Шахтера» после победы в матче УПЛ

  • 10.04.2021 17:15
  • 1584 просмотра
  • 4 комментария
Луиш КАШТРУ: «Никаких комментариев по Тайсону. Клуб решает вопрос»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру ответил на вопросы журналистов после победы 3:0 в матче УПЛ против «Мариуполя».

В том числе тренер оценил ситуацию хавбека Тайсона, который, по слухам, подписал контракт с «Интернасьоналом».

– Как команда отпраздновала 100 голов Мораеса?
– Мы прекрасно понимаем, что нападающий живет теми голами, которые забивает. Игроки всегда довольны какими-то индивидуальными заслугами партнеров. Мы всегда удовлетворены такими значимыми цифрами как для футболиста, так и для команды.

– Каково ваше мнение об окончании чемпионата на неделю раньше?
– Мы выполняем указания Премьер-лиги. Если она принимает решение, что нужно закончить чемпионат на неделю раньше, мы должны этому следовать.

– Перед матчем на телеканале «Футбол» было сообщение о том, что Тайсон больше не сыграет за «Шахтер» и покинет клуб. Можете ли вы подтвердить эту информацию?
– Нет никаких комментариев, чтобы их давать. Это определенная ситуация, которая сейчас обсуждается администрацией клуба. Руководство решает вопросы такого плана вместе с главой клуба – президентом. Поэтому все решения, которые будут приняты в отношении этой темы, для клуба к лучшему.

– Витао второй матч подряд остается вне состава. Что ему нужно сделать, над чем работать, чтобы стать лидером «Шахтера»?
– Нам не дают выпускать 12, 13 или 14 игроков. Сегодня пару центральных защитников составили Кривцов и Бондарь. Как и вся команда, они показали себя хорошо. Поздравляю всех, кто работал в течение недели над подготовкой к игре, и всех тех, кто добился этой победы.

– Следующий поединок – с «Динамо». Как будете готовиться к нему?
– Рассматриваем любой следующий матч как отличную возможность победить. Это касается абсолютно всех соперников. Нам нужно заработать еще три очка. Готовиться будем так же, как и всегда: дисциплинированно, с настроем и полной самоотдачей, зная, что нам нужны очки.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(12 голосов)

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Комментарии
    VAD
      VAD, 10.04.2021 17:57
    -1
    Персональный мобильный туалет заказали?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 17:56
    0
    Alexey Antonenko, 10.04.2021 17:49
    В туалете wifi вырубили.
    Избирают меру пресечения, возможно ждут ходатайства
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.04.2021 17:49
    0
    Alex86 1, 10.04.2021 17:19
    после такого коммента по тайсону, стало как то ни по себе за него ... посты плача из инсты были хоть за эти дни? пропал ведь и в заявке даже ю-21 нет
    В туалете wifi вырубили.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 17:19
    +3
    после такого коммента по тайсону, стало как то ни по себе за него ... посты плача из инсты были хоть за эти дни? пропал ведь и в заявке даже ю-21 нет
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 17:19
    +3
    после такого коммента по тайсону, стало как то ни по себе за него ... посты плача из инсты были хоть за эти дни? пропал ведь и в заявке даже ю-21 нет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 17:56
    0
    Alexey Antonenko, 10.04.2021 17:49
    В туалете wifi вырубили.
    Избирают меру пресечения, возможно ждут ходатайства
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.04.2021 17:49
    0
    Alex86 1, 10.04.2021 17:19
    после такого коммента по тайсону, стало как то ни по себе за него ... посты плача из инсты были хоть за эти дни? пропал ведь и в заявке даже ю-21 нет
    В туалете wifi вырубили.
    Ссылка
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