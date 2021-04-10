Сегодня «Шахтер» в 21-м туре УПЛ на выезде разгромил «Мариуполь» - 3:0. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Манор Соломон (Шахтер Донецк).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).
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Источник — Sport.ua
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