В субботу, 10 апреля, состоится встреча 21 тура чемпионата Украины, в которой «Мариуполь» принимает донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 14:00 по киевскому времени.

«Мариуполь» в прошлом туре прервал свою восьмиматчевую безвыигрышную серию в УПЛ. Но вряд ли «азовцы» могут всерьез рассчитывать даже на ничью в поединке с «горняками». Как минимум 14 (!) игроков команды по разным причинам не смогут выйти на поле в Киеве. А смогут ли дублёры прыгнуть выше головы и отобрать очки у «Шахтера»? Посмотрим!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА