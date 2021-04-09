21-й тур
Мариуполь
0 : 0
Шахтер Донецк
10.04.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка украинской Премьер-лиги

  • 09.04.2021 08:54
  • 52 просмотра
  • 2 комментария
Мариуполь – Шахтер. Текстовая трансляция матча

В субботу, 10 апреля, состоится встреча 21 тура чемпионата Украины, в которой «Мариуполь» принимает донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 14:00 по киевскому времени.

«Мариуполь» в прошлом туре прервал свою восьмиматчевую безвыигрышную серию в УПЛ. Но вряд ли «азовцы» могут всерьез рассчитывать даже на ничью в поединке с «горняками». Как минимум 14 (!) игроков команды по разным причинам не смогут выйти на поле в Киеве. А смогут ли дублёры прыгнуть выше головы и отобрать очки у «Шахтера»? Посмотрим!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Шахтер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 09.04.2021 09:20
    0
    AgroZaryaRomaLviv, 09.04.2021 09:17
    Інтрижище
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    AgroZaryaRomaLviv
      AgroZaryaRomaLviv, 09.04.2021 09:17
    0
    Інтрижище
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 09.04.2021 09:20
    0
    AgroZaryaRomaLviv, 09.04.2021 09:17
    Інтрижище
    Букмекерские конторы "ломают голову"
    Ссылка
    AgroZaryaRomaLviv
      AgroZaryaRomaLviv, 09.04.2021 09:17
    0
    Інтрижище
    Ссылка
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