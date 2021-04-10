Чуда не произошло: Шахтер в Киеве разгромил Мариуполь

В последние годы перед матчами «Мариуполя» и «Шахтера» всегда возникает вопрос, в каком составе появятся на поле приазовские футболисты. Это связано, прежде всего, с арендой большого количества игроков, принадлежащих донецкому клубу, но выступающих за мариупольцев. А если к этому еще добавляются травмы и дисквалификации, то, конечно, не позавидуешь наставникам последних.

Вот и на этот раз Остап Маркевич не мог рассчитывать на многих футболистов основы, в результате чего с первых минут начали игру Кошкош, Кулиев, Петерман, Ухань и Трофимюк, фамилии которых мало кому известны.

Как и предполагалось, со стартовым свистком арбитра «Шахтер» пошел вперед большими силами и уже на 3-й минуте Жуниор Мораес неплохо пробил примерно с линии штрафной площади, но Гальчук перевел мяч на угловой. Через четыре минуты голкипер «Мариуполя» снова выручил свою команду, теперь уже после опасного удара Манора Соломона. И тут же после подачи углового Бондарь головой пробил над перекладиной.

На какое-то время горняки немного снизили активность, а затем вновь принялись за свое. Так, на 16-й минуте Майкон пробил со средней дистанции, но Гальчук оказался на месте, а чуть позже Алан Патрик направил мяч мимо ворот. И только в середине тайма на 22-й минуте мариупольцы впервые в матче смог ответить, причем получилось довольно опасно. Это Меличенко отважился на удар из-за пределов штрафной площади и мяч буквально просвистел рядом с правой штангой.

А счет в матче был открыт на 34-й минуте, когда свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Жуниор Мораес. Он получил мяч перед штрафной площадью соперников, легко обыграл Чоботенко и, вбежав в штрафную, сильным и точным ударом поразил дальнюю «девятку». Вскоре на 37-й минуте Манор Соломон в присущей ему манере увеличил преимущество «Шахтера». Израильтянин из пределов штрафной площади пробил обводящим ударом в правый угол ворот.

Вот так, в течение трех минут, практически были сняты все вопросы относительно исхода этого поединка. Далее оставалось только неясно, сколько горняки еще забьют во втором тайме.

После перерыва на поле ничего не изменилось. «Шахтер» по-прежнему владел большим игровым преимуществом и много атаковал. Трижды имел возможность забить гол Тете. Так, в первом случае на 55-й минуте с его ударом справился Гальчук. Через три минуты бразилец не смог поразить цель с близкого расстояния, попав мячом в ногу защитника. А на 65-й минуте он же после прострела слева метров с трех угодил мячом в штангу.

«Мариуполь» в основном оборонялся, а его наставник, тем временем, выпустил на поле еще троих молодых футболистов Плаксу, Козицкого и Шушко. Но проявить себя в таком матче им никак не удалось.

«Шахтер» же забил третий гол с пенальти на 78-й минуте, назначенный в результате спорного эпизода, когда в борьбе за мяч сошлись Додо и Гальчук. Арбитр матча Абдула посчитал, что неправ был вратарь и указал на точку. Жуниор Мореес точно пробил по центру, оформив во втором поединке подряд дубль.

На последней минуте второго тайма опытный Тищенко, который вышел на замену, мог один гол отыграть, но с близкого расстояния не попал в ворота.

На том команды и разошлись. «Шахтер» теперь будет готовиться к матчу с «Динамо», а у «Мариуполя» следующим соперником станет «Олимпик».

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 21 тур.

«Мариуполь» – «Шахтер» - 0:3



Мораес (34; 78, с пенальти), Соломон (37).



Кулиев (5) - Бондарь (61).

«Мариуполь»: Гальчук — Меличенко, Чоботенко, Сагуткин, Быков, Стасюк — Кошкош (Тищенко, 75), Кулиев (Козицкий, 65), Петерман, Ухань (Шушко, 74) — Трофимюк (Плакса, 55).



«Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Майкон (Маркос Антонио, 46), Степаненко (Судаков, 46), Алан Патрик (Дентиньо, 75) — Тете (Фернандо, 76), Мораес, Соломон (Мудрык, 70).



Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА