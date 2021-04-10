21-й тур
Мариуполь
0 : 3
Шахтер Донецк
10.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Чуда не произошло: Шахтер в Киеве разгромил Мариуполь

«Горняки» забили «азовцам» три безответных мяча

  • 10.04.2021 15:50
  • 3078 просмотров
  • 61 комментарий
Чуда не произошло: Шахтер в Киеве разгромил Мариуполь
© shakhtar.com

В последние годы перед матчами «Мариуполя» и «Шахтера» всегда возникает вопрос, в каком составе появятся на поле приазовские футболисты. Это связано, прежде всего, с арендой большого количества игроков, принадлежащих донецкому клубу, но выступающих за мариупольцев. А если к этому еще добавляются травмы и дисквалификации, то, конечно, не позавидуешь наставникам последних. 

Вот и на этот раз Остап Маркевич не мог рассчитывать на многих футболистов основы, в результате чего с первых минут начали игру Кошкош, Кулиев, Петерман, Ухань и Трофимюк, фамилии которых мало кому известны. 

Как и предполагалось, со стартовым свистком арбитра «Шахтер» пошел вперед большими силами и уже на 3-й минуте Жуниор Мораес неплохо пробил примерно с линии штрафной площади, но Гальчук перевел мяч на угловой. Через четыре минуты голкипер «Мариуполя» снова выручил свою команду, теперь уже после опасного удара Манора Соломона. И тут же после подачи углового Бондарь головой пробил над перекладиной. 

На какое-то время горняки немного снизили активность, а затем вновь принялись за свое. Так, на 16-й минуте Майкон пробил со средней дистанции, но Гальчук  оказался на месте, а чуть позже Алан Патрик направил мяч мимо ворот. И только в середине тайма на 22-й минуте мариупольцы впервые в матче смог ответить, причем получилось довольно опасно. Это Меличенко отважился на удар из-за пределов штрафной площади и мяч буквально просвистел рядом с правой штангой.      

А счет в матче был открыт на 34-й минуте, когда свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Жуниор Мораес. Он получил мяч перед штрафной площадью соперников, легко обыграл Чоботенко и, вбежав в штрафную, сильным и точным ударом поразил дальнюю «девятку». Вскоре на 37-й минуте Манор Соломон в присущей ему манере увеличил преимущество «Шахтера». Израильтянин из пределов штрафной площади пробил обводящим ударом в правый угол ворот.

Вот так, в течение трех минут, практически были сняты все вопросы относительно исхода этого поединка. Далее оставалось только неясно, сколько горняки еще забьют во втором тайме.       

После перерыва на поле ничего не изменилось. «Шахтер» по-прежнему владел большим игровым преимуществом и много атаковал. Трижды имел возможность забить гол Тете. Так, в первом случае на 55-й минуте с его ударом справился Гальчук. Через три минуты бразилец не смог поразить цель с близкого расстояния, попав мячом в ногу защитника. А на 65-й минуте он же после прострела слева метров с трех угодил мячом в штангу. 

«Мариуполь» в основном оборонялся, а его наставник, тем временем, выпустил на поле еще троих молодых футболистов Плаксу, Козицкого и Шушко. Но проявить себя в таком матче им никак не удалось. 

«Шахтер» же забил третий гол с пенальти на 78-й минуте, назначенный в результате спорного эпизода, когда в борьбе за мяч сошлись Додо и Гальчук. Арбитр матча Абдула посчитал, что неправ был вратарь и указал на точку. Жуниор Мореес точно пробил по центру, оформив во втором поединке подряд дубль.

На последней минуте второго тайма опытный Тищенко, который вышел на замену, мог один гол отыграть, но с близкого расстояния не попал в ворота.  

На том команды и разошлись. «Шахтер» теперь будет готовиться к матчу с «Динамо», а у «Мариуполя» следующим соперником станет «Олимпик».          

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 21 тур.

«Мариуполь» – «Шахтер» - 0:3

 Мораес (34; 78, с пенальти), Соломон (37).

 Кулиев (5) - Бондарь (61).

«Мариуполь»: Гальчук — Меличенко, Чоботенко, Сагуткин, Быков, Стасюк — Кошкош (Тищенко, 75), Кулиев (Козицкий, 65), Петерман, Ухань (Шушко, 74) — Трофимюк (Плакса, 55).

«Шахтер»: Трубин — Додо, Кривцов, Бондарь, Сиприано — Майкон (Маркос Антонио, 46), Степаненко (Судаков, 46), Алан Патрик (Дентиньо, 75) — Тете (Фернандо, 76), Мораес, Соломон (Мудрык, 70).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 17:16
    0
    KARABAS55, 10.04.2021 16:57
    Адидас попутал своего соседа с всей страной))
    Ваша ботоферма на улицы выходит?
    Пообщайся с живыми людьми, полезно будет.
    Много нового узнаешь от народа, о своём ржавом корыте
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 10.04.2021 17:03
    -3
    rafale, 10.04.2021 16:44
    Господа, вы звери! Так знатно поджечь кипрскую помойку - это надо уметь! Молодцы Шахтёр, так держать! Настоящая чемпионская игра!
    Кипрская помойка. МОЛОДЦЫ Шахтёр.
    Ссылка
    WladWest
      WladWest, 10.04.2021 17:01
    +1
    Судья, назначив пенальти в ворота Мариуполя, убил интригу, которая держала болельщиков в нервном напряжении вплоть до этой минуты.
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 10.04.2021 17:00
    -2
    KARABAS55, 10.04.2021 16:55
    Да, кипрская помойка-это сарказм. Вкурив?
    Метінвест - також офшор на Кіпрі... А ДЕТЕК - десь в іншому офшорі
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 16:59
    0
    Darkness1984, 10.04.2021 16:58
    И бой игрокам шахты обещали
    И на том надо сказать огромное спасибо, бо ща закрыты театры, кинотеатры, опера и тд, а тут такая качественная клоунада реально настроение подняли
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 10.04.2021 16:58
    -1
    Alex86 1, 10.04.2021 16:37
    Да, допустим состав был не наисильнейший, но имелся у других их игроков запал показать себя в этой битве, одних только вью сколько было роздано, благодаря чему мы узнали уйму новых имен игроков клуба
    И бой игрокам шахты обещали
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 10.04.2021 16:57
    +1
    rafale, 10.04.2021 16:44
    Господа, вы звери! Так знатно поджечь кипрскую помойку - это надо уметь! Молодцы Шахтёр, так держать! Настоящая чемпионская игра!
    Адидас попутал своего соседа с всей страной))
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 10.04.2021 16:55
    0
    rafale, 10.04.2021 16:44
    Господа, вы звери! Так знатно поджечь кипрскую помойку - это надо уметь! Молодцы Шахтёр, так держать! Настоящая чемпионская игра!
    Да, кипрская помойка-это сарказм. Вкурив?
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 10.04.2021 16:53
    0
    adidas77, 10.04.2021 16:48
    Очередной клоун нарисовался. Понятно что клон...
    Так знатно позориться на всю страну, это да! Это не каждый на такое способен!
    Вам кротам и будке, удаётся это делать!
    ти шо, сарказму від rafale не вкурив? Ти народився без почуття гумору?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 10.04.2021 16:52
    +1
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:46
    Так и будет)
    Ну что там арендупельские левы сильно потрепали?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 10.04.2021 16:49
    -4
    KARABAS55, 10.04.2021 16:21
    ГОРЯТ ЗАРНИЦЫ ПЕРДАКОВ ДИНАМИКОВ!!!
    Дибил, нахер мне надо твои алкаши и ты вместе с ними. У вас из 5лет что прошли, первый год более-менее вашу помойку можно командой назвать. Вы просрали всё что можно. Запомните этот год, потому что следующие года вы будете вечно 2-м.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 16:48
    +2
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:46
    Так и будет)
    Берите больше, 5О + - не меньше
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 16:48
    +1
    rafale, 10.04.2021 16:44
    Господа, вы звери! Так знатно поджечь кипрскую помойку - это надо уметь! Молодцы Шахтёр, так держать! Настоящая чемпионская игра!
    Очередной клоун нарисовался. Понятно что клон...
    Так знатно позориться на всю страну, это да! Это не каждый на такое способен!
    Вам кротам и будке, удаётся это делать!
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:46
    -4
    KARABAS55, 10.04.2021 16:40
    Вы запомните этот год. Потому что он для дырявых будет такой последний. В следующем году +32.
    Так и будет)
    Ссылка
    rafale
      rafale, 10.04.2021 16:44
    -4
    Господа, вы звери! Так знатно поджечь кипрскую помойку - это надо уметь! Молодцы Шахтёр, так держать! Настоящая чемпионская игра!
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 16:43
    0
    adidas77, 10.04.2021 16:41
    Ты сам себя комментируешь и называешь чудищем!?
    Это похвально и честно, такая твоя самооценка
    ЗЫ: И да, чучело! Именно вся страна! У меня сосед и его кореша болеют за кротов, давно уже плюются от таких игр , как была сегодня.
    Выходи на улицу, пообщайся ботяра с живыми людьми! Много чего интересного узнаешь, о своей прогнившей ржавчине.
    ПС: Скорее всего сосед болел за кротов, всё меньше и меньше к вам уважения у людей!
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 10.04.2021 16:42
    0
    От блд... РАЗГРОМИЛ!!!!!!!!!!
    Дубль арендупля.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 16:41
    +2
    KARABAS55, 10.04.2021 16:32
    Чудище))) Вся страна)) Это ты вся страна. Или этот сайт вся страна?Выйди утырок на улицу, освежись, подыши свежим воздухом.
    Вся страна он. Петушок РАСКУКАРЕКАЛСЯ.))
    Ты сам себя комментируешь и называешь чудищем!?
    Это похвально и честно, такая твоя самооценка
    ЗЫ: И да, чучело! Именно вся страна! У меня сосед и его кореша болеют за кротов, давно уже плюются от таких игр , как была сегодня.
    Выходи на улицу, пообщайся ботяра с живыми людьми! Много чего интересного узнаешь, о своей прогнившей ржавчине.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 10.04.2021 16:40
    -8
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:32
    Красивая игра, красивая победа!
    Вы запомните этот год. Потому что он для дырявых будет такой последний. В следующем году +32.
    Ссылка
    Igor Игорь
    online
      Igor Игорь, 10.04.2021 16:37
    +1
    HAKUNA MATATA, 10.04.2021 16:32
    Красивая игра, красивая победа!
    Уровень первой лиги и то там бы даже в 5 не попали, ну ничего, скоро зайдут Верес Черноморец с Агробизнесом и вам будет Шлюх)(тер капут
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 15:56
    +14
    DKTheBest2, 10.04.2021 15:56
    Однозначно матч туру.😂😂😂
    Тренер тура - Каштру (наконец-то)
    Ссылка
    Dzunkiv1
    online
      Dzunkiv1, 10.04.2021 15:54
    +14
    Сложнейшие 3 очка добыли горняки
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 15:52
    +14
    Очень жаль, но не смотря на весь тот боевой настрой и запал азовцев, сегодня не получилось "дома" добыть победу над горняками, последние отнеслись к ним с слишком большим уважением и даже выставили самый боевой состав попутно убрав весь основной состав соперника. Увы, но ни всегда получается добывать победы имея даже при этом запредельное желание и волю к победе, гениальный тренерский штаб и даже деморализованного последнее время противника, но отчаиватся не стоит и в следующий раз гордая команда из Мариуполя наверняка повергнет в шок шахтер, обыграв его с неприличным счетом, осталось только немного подождать. Дерби было как никогда запредельно захватыващим дух, скорее всего это # 2 классико после матчей Динамо-Шахтер, таковы ныне реалии нашего чемпионата.
    Ссылка
    андрей ильяшенко
    online
      андрей ильяшенко, 10.04.2021 15:56
    +12
    Вот это "конечный цирк", который длится уже 10к лет, и когда этому настанет конец я ответа не нахожу. Но это не нормально и не допустимо в цивилизованной стране.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 10.04.2021 15:56
    +11
    Однозначно матч туру.😂😂😂
    Ссылка
    Danylo1972
    online
      Danylo1972, 10.04.2021 16:05
    +9
    Всім добрий футбольний вечір! Такого ЦИРКУ, здебільшого це був виступ клоунів, давно вже не бачив!!! І цей Шахтар вважає себе діючим чемпіоном нашої України?(((( Це справді дуже сумно. Як вболівальник Динамо Київ, з багатодесятирічним стажем, сподіваюсь сьогодні ввечорі побачити справжній ФУТБОЛ у виконанні двох справжніх КЛУБІВ З БЕРЕГІВ ОДНІЄЇ РІКИ. Хай перемогу здобуде сильнійший!!!!
    Ссылка
    PomoikaZE
    online
      PomoikaZE, 10.04.2021 16:06
    +8
    Alexander Киев, 10.04.2021 16:01
    Супер! +3 очка у Чемпіонів!
    P.s нічого так не радує, як горящі пердаки глорів ДНА
    А с какой стороны он у тебя подгорает? Слева или справа?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 15:57
    +8
    Эль-классико нет смысла сегодня смотреть, после этого триллера.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 15:56
    +8
    ск кильчень-1, 10.04.2021 15:55
    Вот дома они последний раз сыграли 01 декабря 2019, 1:1.
    И болтаются второй сезон.
    А когда Динамо проигрывало Мариуполю?
    Ну бомбы и слив не считаются.
    Намекаете что Марик фарм ДК?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 16:29
    +7
    Darkness1984, 10.04.2021 16:26
    Спектакль окончен
    Занавес
    Спектакль окончен
    Гаснет свет
    И многоточий
    Больше нет
    Останови музыку
    Спектакль окончен
    Happy end
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 10.04.2021 15:55
    +7
    Позорище. Всех болельщиков, в том числе и своих, за дураков держат.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 16:36
    +6
    Darkness1984, 10.04.2021 16:31

    Ска, нах играть нужно было?
    Ну реально, чисто спектакль
    Та ну, ща и так мало приличного юмора выходит, а тут поржать можно что до матча, что во время, что после
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 16:29
    +6
    D.Bykoff, 10.04.2021 16:18
    Кстати, а где там эта сладкая гей-парочка - опоек жекафаня и его гей-партнёр випфишман, термнатор комнатный. Они так забавно подмахивают один другому, когда здесь тявкают, бгггг. Один про фекальную службу димамы, а второй про то, как оно "служило в ато".
    У вас кротов забава такая?
    После таких игр ещё и позориться и унижаться прилюдно?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 10.04.2021 16:37
    +5
    Darkness1984, 10.04.2021 16:33
    Сбылись, -13 игроков основы у Марика
    Да, допустим состав был не наисильнейший, но имелся у других их игроков запал показать себя в этой битве, одних только вью сколько было роздано, благодаря чему мы узнали уйму новых имен игроков клуба
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 10.04.2021 16:28
    +5
    KARABAS55, 10.04.2021 16:21
    ГОРЯТ ЗАРНИЦЫ ПЕРДАКОВ ДИНАМИКОВ!!!
    Тебе самому чудище не стыдно?
    Вся страна плюётся который год, от таких "сражений"
    Т можешь кого угодно пытаться обмануть.
    Самого себя то не обманешь!
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 10.04.2021 16:11
    +5
    D.Bykoff, 10.04.2021 16:08
    Эй, холуйня кипрская. Ну-ка дружно: кококококококококо, слиф, слифь, кокококококо малявыпаль, кокококококо, пиналь, пиналь, гу-гугугу, кококок, гу-гу, димямькя сюмпевонь. кококококококококо, фальмь, фальмь, сяхьталь, кококококококо!
    Это орут буряты, когда имеют ордловских баб?
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 10.04.2021 16:04
    +5
    Alexander Киев, 10.04.2021 16:01
    Супер! +3 очка у Чемпіонів!
    P.s нічого так не радує, як горящі пердаки глорів ДНА
    На следующей неделе когда твою убогую копанку об газон на родном Олимпийском раскатает самая популярная и лучшая команда Украины только в нору не прячься
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 10.04.2021 16:33
    +4
    Alex86 1, 10.04.2021 16:01
    С нетерпением ждем послематчевую пресс-конференцию Луиша Мануэла Рибейру ди Каштру, очень интересно сбылись ли все его тренерские задумки на эту, несомненно, непростую игру.
    Сбылись, -13 игроков основы у Марика
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 10.04.2021 16:31
    +4
    Alex86 1, 10.04.2021 16:29
    Спектакль окончен
    Гаснет свет
    И многоточий
    Больше нет
    Останови музыку
    Спектакль окончен
    Happy end

    Ска, нах играть нужно было?
    Ну реально, чисто спектакль
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 10.04.2021 16:26
    +4
    Спектакль окончен
    Занавес
    Ссылка
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